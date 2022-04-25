İyi Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a raket göndermesi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, masa tenisi oynarken raket tutuşuyla gündem olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sırada tenis raketini tutuşu gündem oldu. Pek çok siyasetçi Erdoğan'ı eleştirirken, bir paylaşım da İyi Partili Ağıralioğlu'ndan geldi.

Ağıralioğlu, Twitter hesabından tenis oynadığı anların videosunu paylaşarak, "Raket tutmayı bilen herkesle maça varım" dedi.