İyi Partili Ağıralioğlu: CHP adayını söyleyecek, biz de gerekeni yapacağız

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olarak yaptığı "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz" açıklaması için “Kendileri, kendi adayları, kendi tercihlerini bize söyleyecekler biz de o mevzuda parti olarak kurumsal kimliğimizle yapmamız gerekeni yapacağız” dedi.

Suriye ve Irak tezkeresinin 2 yıl uzatılmasına partisinin evet demesiyle ilgili konuşan Ağıralioğlu, "İyi Parti’nin hassasiyeti hep şu, biz sınırımızın altında bir PKK devletinin oluşmasına müsaade edemeyiz. Bir oldu bittiye getirilecek, başımıza bela edilecek bir PKK devletine razı olamayız. Askerlerimizi lojistik imkanlarıyla orada sahipsiz bırakamayız. Dolayısıyla tezkereye evet verdik" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de; partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Durmuş Bey hükümete kızgındı"

Ağıralioğlu, Irak ve Suriye tezkeresi için Genel Kurul’daki oylamaya partisinin evet oyu vermesine rağmen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın hayır oyu vermesi hakkında, "Grup kararı almamıştık, Durmuş Bey hükümete kızgındı. Grup kararı almadığımız için kendi şahsi tercihi öyle. Hususi olarak AK Parti’ye kızgınlığı, beceriksizliklerine ümitsizliği vardır. Siyasi olarak pahalıya mal olduklarını düşündüğü için bazen tercihin öyle ifade edebiliyor" dedi.

"Başımıza bela edilecek bir PKK devletine razı olamayız"

Ağıralioğlu, "İyi Parti’nin hassasiyeti hep şu, biz sınırımızın altında bir PKK devletinin oluşmasına müsaade edemeyiz. Bir oldu bittiye getirilecek, başımıza bela edilecek bir PKK devletine razı olamayız. Askerlerimizi lojistik imkanlarıyla orada sahipsiz bırakamayız. Dolayısıyla tezkereye evet verdik" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak Karar TV'de yaptığı “Hayır demeyiz” açıklamasının anımsatılması üzerine Ağırailoğlu, şunları söyledi:

"Millet İttifakı’nın millete vermiş olduğu söz çerçevesinde, demokratik sorumluluklarımıza bağlıyız"