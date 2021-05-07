İyi Partili Ağıralioğlu: AK Parti, karargâhı dağılmış bir parti görüntüsü veriyor

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “AK Parti’nin bu aralar özellikle her açıklamadan sonra yeni bir açıklama doğuran savurganlığı memleketi yönetme kapasitesini kaybettiğinin alametidir” diyerek, “AK Parti karargâhı dağılmış bir parti görüntüsü vermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs sürecinin yönetimini eleştirerek “Pandemi sürecini çok iyi atlatamamış olmamıza rağmen, muhalefeti suçlayacak aşıdaki organizasyon zafiyetini Doğu Türkistan meselesine gerecek olan konuşması aslında bir yılı aşkın zamandır kamuoyunun milletinin kendisine açmış olduğu seni bir partili bakan gibi görmek istemiyoruz hassasiyetinin hilafına açıklamadır” dedi.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çin ile ilgili bir yarışması var hayalimizdeki Çin başlıklı bir yarışma. Dişleri Bakanı’nın da turistlerle ilgili bir açıklaması da geldi. Ben bu üç açıklamayı şöyle birleştiriyorum, hayalimizdeki Çin’i değil de önce hayalimizdeki Türkiye’yi anlatmam lazım. Hayalimizde Çin’de yaşadığımız bunca zulüm ortadayken, Hayalimizdeki Çin diye yarışma düzenlemeyen bir bakan. Böyle bir hayalle başlayayım. Hayalimizdeki Çin diye yarışma başlığı açan Bakanımıza ona ithafen kurduğum cümlelerin Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’na değinmesi lazım. Hayalimizdeki Türkiye dışişleri bakanlarının memleketimize gelin sizin görecek herkesi aşılayacağız diyemediği. Bunun tersine memleketimizde her türlü güvenliği konforu temin ettik aşılamayı başardık memleketimize güvenle gelebilirsiniz, elinize aşılama ve PCR testlerinizi aldığınız andan itibaren Türkiye size ev sahipliği yapma konusunda inanılmaz fırsatlar sunacaktır diyebilen bir Dışişleri Bakanına, bunu diyebilme fırsatı verebilen bir hükümete sahip Türkiye hayalimiz var. Hayalimizdeki Türkiye’de Sayı Sağlık Bakanımız şöyle bir açıklama yapabilseydi, tam kapanma değil de tam açılmayı açıklayan bir Sağlık Bakanlığı hayalimiz var mesela.

Dezavantajlı grupların korunması dahil, hepsini dört başı mamur organize etmiş, aşılama periyotlarını süreçlerini kurumlara göre sektörlere göre işlere göre iş yoğunluğuna göre risklere göre organize edebilmiş ve pandeminin başladığı günden ve bugüne kadar tam açılmayı konuşurken iktidar ve muhalefeti birlikte değerlendirebilen onlara teşekkür edebilen ve dünyaya bugün tam açılmayı konuşuyoruz diyebilen bir bir sağlık bakanı hayalimiz var.

"Karargahı dağılmış bir parti"

“Ak Parti’nin bu aralar özellikle her açıklamadan sonra yeni bir açıklama doğuran savurganlığı memleketi yönetme kapasitesini kaybettiğinin alametidir” diyen Ağıralioğlu, “AK Parti karargâhı dağılmış bir parti görüntüsü vermektedir” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, AK Parti’nin memleketin meselelerini çözemeyen, milletin sesini duyamayan, milletin düştüğü dar boğazdan onu kurtaramayan bir parti görünümü verdiğini, her geçen gün ise bunun dozunu aştığını ifade etti.