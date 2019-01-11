İYİ Parti'den Yüksekova'da uyuşturucu ve cinsel istismara karşı sempozyum

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde İYİ Parti tarafından uyuşturucuyla mücadele ve cinsel istismar konularında sempozyum düzenlendi.

Yüksekova\'da bulunan Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi\'nin konferans salonunda düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, \'Gel kardeşim\' sloganıyla uyuşturucuyla mücadele kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu kampanya ile 5 bin 600 bağımlıya ulaştıklarını anlatan Aslan, \"410 kişiyi hayata tekrar bağlayıp hayatlarını kurtardık. Ülkemizde maalesef uyuşturucuyla mücadelede etkin bir çalışma yürütülmesine rağmen bağımlı sayısı giderek artmaktadır. Türkiye uyuşturucu kullanmada dünyada maalesef birinci sırada. Genç nüfuslu ülke olmamız bunda en büyük etken. Biz bunun için anne babaları bu konuda eğitip bilgilendirmek zorundayız\" dedi.

Sempozyumda konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy ise cinsel istismarın sadece Türkiye\'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yıldırım Örnek de \"Ülke genelinde uyuşturucunun zararının bilincindeyiz. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Merkez heyetine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz\" ifadelerini kullandı.



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