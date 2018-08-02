İyi Parti'den “Trump Towers'a el konsun” özrü

ABD’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik olarak yaptırım kararı almasının ardından “Trump Towers'a el konsun” önerisinde bulunan İyi Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray özür diledi. Çıray, kendisini arayan Trump Towers'ın yöneticisinin, ABD Başkanı Donald Trump'la sadece isim hakkı konusunda bir anlaşmalarının bulunduğunu söylediğini ifade etti.

TIKLAYIN - İyi Parti “Trump Towers'a el konsun” dedi; sosyal medyadan yanıt geldi: Orası onun değil ki!

İyi Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray Soylu ve Gül'e yaptırım uygulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İstanbul Şişli’deki Doğan Holding'e ait Trump Towers’a el konması çağrısında bulundu.

Bu açıklamanın ardından çok sayıda sosyal medya kullancısı, İyi Partili Çıray'a Trump Towers’ın mülkiyetinin ABD Başkanı Trump’a ait olmadığını hatırlattı. Çıray bu tepkilerin ardından Trump Towers yöneticisiyle görüştüğünü bildirdi; kişisel Twitter hesabından özür diledi.

Çıray'ın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'nin sembolik olarak iki bakanımızın mallarına el koyma kararı üzerine mütekabiliyet gereği Türk Hükümeti'nin de Trump'ın mallarına el koyması gereğini ifade etmek için yazdığım metinde "Trump Towers"a el konulmalı ifadem olmuştu.

Mütekabiliyet gereği yaptırımda ısrarlıyım, ancak açıklamam üzerine Trump AVM YKB şahsımı arayarak Trump'la anlaşmalarının sadece isim hakkı konusunda olduğunu, onun da iptali için hukuki girişimde bulunduklarını anlattı. Düzeltir, kendilerinden ve kamuoyundan özür dilerim."

