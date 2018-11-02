İyi Parti'den Pervin Buldan'a yanıt: Mümkün değil

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "AKP’nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine hazırız” diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’a yanıt verdi. Dervişoğlu, “Herkes iyi bilmelidir ki, İyi Parti’nin ittifakı, yalnızca aziz Türk Milleti’yledir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya yaptığı açıklamada “AKP’nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine de hazırız” demişti.

"Buldan'ın açıklaması farklı maksatlar içeriyor"

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Buldan'a yanıt verdi. Dervişoğlu, “HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın AK Parti ve MHP dışındaki tüm partilerle seçim işbirliği için görüşmeler yaptıklarına dair açıklaması, tamamen farklı maksatlar içermektedir. Yaptıkları her siyasi hamle ve geliştirdikleri her yeni söylem, kendi içinde tuzaklar barındırmaktadır” dedi.

"Melun bir planı hayata geçirme istediği"

HDP'nin iktidar partisi AKP'le ortaklık masasından kalkıp kalkmadığının henüz belli olmadığını söyleyen Devişoğlu, "Başka siyasi partileri şaibe altında bırakmaya kalkışmaları, masum bir çabadan ziyade, melun bir planı hayata geçirmek istediklerini ortaya koyuyor" diye konuştu.