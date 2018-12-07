İyi Parti'den o iddiaya yalanlama: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bu hafta sonu planlanmış görüşmeleri yok

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta sonu görüşeceğine dair çıkan haberleri yalanladı. Seymen, ''Bu hafta sonu Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Meral Akşener'in planlanmış bir görüşmeleri yok. Ama görüşecekleri de bir sır değil. Önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir görüşmenin yapılacağını tahmin ediyorum'' dedi.

İyi Parti Seçim ve Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin yerel seçimlere 2 ay önce başladığını belirterek şunları söyledi:

“17 Eylül'den itibaren biz sahalara çıktık. Şu an aday yoklamalarımızı hızla yapıyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ada müracaatlarımız devam edecek ve ondan sonra tüm adaylarımızı peyderpey açıklayacağız.''

“Bu hafta sonu Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planlanmış görüşmeleri yok”

Hafta sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşeceğine dair çıkan haberlere ise Seymen, ''Bu hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in planlanmış bir görüşmeleri yok. Ama görüşecekleri de bir sır değil. Önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir görüşmenin yapılacağını tahmin ediyorum'' şeklinde konuştu.

“Mansur Yavaş'ın kendisi adayımız olursa mutlu olacağız”

Mansur Yavaş’ın Ankara'ya iyi geleceğini ve çok değer verdiklerini vurgulayan Seymen, ''Ankara'yı bilen Ankaralı bir aday. Toplum tarafından teveccüh ile karşılanan bir aday. Biz partimizden aday olmasını hem genel başkanımız hem genel sekreterimiz hem de ben defalarca söyledik. Kendisi adayımız olursa mutlu olacağız. Ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok kararı sayın Yavaş verecek.''