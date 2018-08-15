İyi Parti'den MHP'ye geçen Arkaz: Ülkücünün yeri MHP'dir

TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide tartışmalara sebep olan ve ardından, "Bahçeli'nin daveti benim için emir ve şereftir" diyerek MHP'ye geçen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Ülkücünün yeri MHP'dir" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin makamındaki görüşmenin ardından Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'ya açıklamada bulunan Arkaz, "Bahçeli'nin davetini şerefle kabul ettiğini" belirterek, "Devlet Bahçeli, adı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde, devletin her kademesinde yer almış ismi gibi devlet adamıdır. Bizler de onun evladıyız. Genel başkan davet etti. Genel başkanın her türlü daveti benim için emir ve şereftir" sözlerini sarf etti.

"Abartılacak bir şey değil"

MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın her biriminde çalıştığını kaydeden Arkaz, 7 sülalesinin ülkücü olduğuna da vurgu yaparak, ideallerine ve ilkelerine bağlı bir insan olduğunu söyledi. MHP'de olmaktan gurur duyduğunu açıklayan Arkaz, "Ülkücünün yeri MHP'dir" diye konuştu.

Arkaz, "Ülkücünün yeri MHP 'dir dediniz. Neden öncesinde İyi Parti'ye geçtiniz" sorusuna yanıt vermekten kaçınırken, "Özellikle Bahçeli'nin elini öptükten sonra İyi Parti içinde mutsuz olduğunuza mı inandınız" sorusunu ise "Burada, MHP'de olmaktan çok mutluyum, gurur duyuyorum" sözleriyle yanıtladı.