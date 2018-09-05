İyi Parti'den ittifak açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ittifak tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarının iddialı bir şekilde sürdüğünü belirten Kavuncu, "Yerel seçimlerde İyi Parti'nin bir ittifak yapıp yapmayacağı" sorusuna, "İttifak bizim gündemimizde yok" diye yanıt verdi.

"Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz" açıklaması yapan Buğra, "İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da" diye konuştu.