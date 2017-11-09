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Politika

İyi Parti'den iki istifa!

İyi Parti, 11 Kasım’da Ankara’da Mustafa Kemal mahallesindeki genel merkez binasına taşınmayı planlıyor

09 Kasım 2017 00:17

Hülya Karabağlı

Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçen İyi Parti de ilk istifalar geldi. Partinin Kurucular Kurulu’nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri ile Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy istifa etti.

Alınan bilgiye göre, Cevheri’nin istifasını Genel Merkez'e ilettiği belirtilirken, kulislerde Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı ifade ediliyor.  Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy’un sağlığını gerekçe göstererek istifasını  açıkladı.

İyi Parti, 11 Kasım’da genel merkezin tadilatının bitirilip  yerleşmeyi düşünüyor. Bu tür sorunların  genel merkeze oturduktan sonra çözüleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. 

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