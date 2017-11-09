İyi Parti'den iki istifa!

Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçen İyi Parti de ilk istifalar geldi. Partinin Kurucular Kurulu’nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri ile Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy istifa etti.

Alınan bilgiye göre, Cevheri’nin istifasını Genel Merkez'e ilettiği belirtilirken, kulislerde Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı ifade ediliyor. Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Haluk Ulusoy’un sağlığını gerekçe göstererek istifasını açıkladı.

İyi Parti, 11 Kasım’da genel merkezin tadilatının bitirilip yerleşmeyi düşünüyor. Bu tür sorunların genel merkeze oturduktan sonra çözüleceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.