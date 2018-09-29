İyi Parti'den, çocukların icra yoluyla, anne-babalarından alınmasının engellenmesi için kanun teklifi

İyi Parti boşanmış ailenin çocuklarının icra yoluyla tesliminde değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. İcra İflas Kanunu’nun 25.maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, çocukların tesliminde icra memuruyla teslime son veriyor, konunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yetkisinde düzenlenmesini öngörüyor.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, teklifin gerekçesinde şunları söyledi:

“Çocuklarını görme konusunda sıkıntı yaşayan boşanmış çiftler, yürürlükteki kanuna göre hareket etmekte, anne ve babası boşanmış çocukların anneye veya babaya teslimi buna göre icra yoluyla yapılmakta, izlenen bu yol sırasında nahoş görüntüler oluşmaktadır. Bu durum çocukların psikolojisinin de bozulmasına sebebiyet vermekte, telafisi zor sonuçlar doğurmaktadır.

İlgili kanundaki gibi anne babasına icra memuru yoluyla verilen çocuk, adeta bir mal muamelesi görmekte, anne ve babanın eski eşine göstermek istemediği çocuğun eşyadan farkı kalmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Türkkan, “Yürürlükteki kanuna göre hareket edilmeye devam edilirse; geçmişte yaşanan örneklerdeki gibi bu durumun her iki tarafın (anne-çocuk, baba-çocuk) psikolojisi açısından ileride de sağlıklı olmayacağı kesindir.

Başta çocuklar olmak üzere ebeveynlerde de mağduriyet yaratan bu durumun ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bir birim kurulmalı.

Anne babaya çocuk tesliminin bir mal haczeder gibi icra memuru aracılığıyla değil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulacak yeni bir birim tarafından ve bu birimce görevlendirilmiş psikolog ve Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı gözetiminde yapılmasını teklif etti.