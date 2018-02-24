İYİ Parti'den çocuk istismarına 'el baskılı' tepki

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından, çocuk istismarına tepki için kent meydanında etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan panoya boyayla el baskısı yaptı.

Çocuk istismarına tepki ve dikkat çekmek için İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı kent meydanında etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, eldiven taktıkları ellerini siyah boyaya batırarak, \'Çocuk susar sen susma\' sloganı asılı beyaz panoya el baskısı yaptı. İYİ Parti Sivas Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sinem Yazgan, istismarın insanlık suçu olduğunu söyledi. Çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Yazgan şunları söyledi:

\"Susmak, buna sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Biz bu suça ortak olmayacağız. Takipçisi olacağız. Denetçisi olacağız. Önleyen olacağız. Maalesef üzülerek çocuklara yönelik olan cinsel istismar suçu son 10 yılda 700 kat birden artmıştır. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Okula göndermeye korkuyoruz. Toplum olarak psikolojik bir baskı altındayız. Okullardan, hastanelerden her gün sayısız çocuk istismar haberleri geliyor. Bu haberler yalnızca bilinenler, artık su yüzüne çıkanlar. Üstü kapanan ya da görmezden gelinen birçok vakanın olduğunu tahmin etmek zor değil. İslami kisve altında belli bir siyasi görüşe yakın yurtlarda, özel kurumlarda olan istismarların, istismarı gerçekleştiren kişilerin ve o kurumların, yıpranmaması için gizlendiği ve örtbas edildiğini biliyoruz. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyenler, istismarcılara tahrik indirimi verenler, çocukları tecavüzcüsü ile evlendirmek için yasa tasarısı hazırlayanlar, tecavüzcüleri serbest bırakanlar bütün bu yaşananların sorumlusudur. Çocuklara yapılan cinsel istismar son bulsun. Ne gerekiyorsa yapın, biz sizin arkanızdayız. İstismar son buluncaya kadar mücadelemizi sürdürerek tepkilerimizi göstereceğiz. Her türlü risklere karşı bedensel ve ruhsal olarak savunmasız durumda olan tertemiz çocuklarımızdan o kirli ellerinizi çekin artık.\"



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