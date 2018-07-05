İyi Parti'de olağanüstü kongre sesleri; Akşener'in olağanüstü kongreyi toplaması isteniyor

24 Haziran öncesinde arkasına aldığı rüzgarını seçimlere taşıyamayan İyi Parti, Temmuz ayının sonunda kampa hazırlanıyor. CHP’de yaşanan benzeri bir sıkıntı görülen İyi Parti’de, genel başkan seçimli bir olağanüstü kongre sesleri dikkat çekiyor. Adının yazılmasını istemeyen kaynaklar, Genel Başkan Akşener’in partinin kuruluşunda ‘Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Olamazsam torumunum yanına giderim’ dediğini hatırlatarak bunun için kongreyi toplamasının zorunlu olduğunu söylüyor. Aynı kaynaklar, seçimli olağanüstü kongreden çıkacak sonucun, yerel seçimler öncesinde partiyi olumlu etkileyeceği görüşünü savunuyor.

Temmuz kampında seçim başarısızlığı konusunda eteklerdeki taşların dökülmesi bekleniyor. Kulislerde, ‘İYİ Parti nasıl bitti ‘ yorumuyla sıralanan hataların başında CHP ile ittifak yapılması yer alıyor. Partinin tek başına yüksek olan oyuna rağmen CHP ile gidilen ittifakın oy kaybına neden olduğu belirtiliyor. İyi Parti kaynakları, bu yanlış ittifak nedeniyle sağdan beklenen oyun gelmediğini, bazı oyların da yanlış liste nedeniyle MHP’ye gittiğini ifade ediyor.

Duayen ülkücüler listeye konulmadı

Milletvekili listelerinde duayen ülkücülere yer verilmediği, Prof. Yusuf Halaçoğlu’na yapılan tutumun herkesi rahatsız ettiğini hatırlatan partili kaynaklar, “Halaçoğlu’na büyük bir vefasızlık yapıldı” diyor. Tüm bu yanlışlar nedeniyle bir takım oyların MHP’ye geri döndüğüne ve kampanyalarda giderek kalabalıkların azaldığı yorumlarının yapıldığı İYİ Parti çevrelerinde, kongrenin partinin yeni vitriniyle toparlanabileceğine dikkat çekiliyor.