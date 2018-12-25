İyi Parti'de 10 ilde daha adaylar belli oldu

İyi Pari Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde 3'ü büyükşehir olmakla beraber 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Açıklanan belediye başkanları şöyle:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Atakan Aksoy

Denizli Büyükşehir Belediyesi - Ümit Bahtiyar

Uşak Belediyesi - Muhammed Gür

Erzurum Büyükşehir Belediyesi - Mahmut Uykusuz

Çankırı Belediyesi - Raif Oktay

Nevşehir Belediyesi - Mehmet Özkan

Kars Belediyesi - Settar Kaya

Gümüşhane Belediyesi - Mustafa Canlı

Kırıkkale Belediyesi - Mahir Yılmaz

Osmaniye Belediyesi - Davut Çuhadar

Halk Tv’de yayımlanan “Halk Arenası” programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bedelini ödeyecekler” dediği sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Akşener, "Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce 'Şimdi yargıda hesap veriyorlar' demek yargıyı mahçup etmektir. Cumhurbaşkanının görevi kutuplaştırmak değil birleştirmek, kardeşliği tesis etmektir" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Devletin dini adalettir. Adalet yoksa açlık vardır, adalet yoksa tüşvet vardır, adalet yoksa yarına güven yoktur. Biz ülkemizin evlatlarının yarınlara güvenmesini sağlayacağız. Milletimizi yordular. Onun için yeter artık diyoruz. Yetti artık diyoruz.

"(11 Uygur Türkü'nün havalimanında kalması) Sizin milliyetçiliğiniz bu mu? Hadi oradan be.

"(Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'e tepki) Yunanistan'dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruştan bahsedemez. Türkiye'yi tehdit ediyor. Senin Turizm Bakanı'nın o adalara tur düzenliyorsa, ve senden ses çıkmıyorsa, o Genelkurmay Başkanı'nın ağzını kim büzecek?

"Suriye’nin kuzeyine, Fırat’ın doğusuna harekat yapılmasını başından beri söylüyoruz. Yalnız Amerika’nın hızla çekilmesine şüpheyle bakıyoruz. Türk milleti karanlık işlerin içine çekilmemeli. IŞİD’le mücadele sadece Türk milletine yüklenemez.

"Amerika IŞİD bitti diye mi Surye'den çekilyor, yoksa Erdoğan bu işin taşeronu mu oldu?

"(Trump'ın IŞİD açıklaması) Amerikaya'da seslenmek isterim. Gidiyorsunuz güle güle, Fakat giderken PKK/YPG'ye verdiğiniz ağır silahları alın da gidin. Aksi bize düşmanlıktır. Amerika çekilse de çekilşmese de Fırat'ın doğusuna operasyondan vazgeçilmemelidir. Bir gece ansızın elebiliriz derler sonra Trump'a dönüp müsait misiniz derler. Seçim malzemesi üretmeyi bırakın da gereğini yapın. Suriye ise Suriye, Kansilse Kandil, Irak ise Irak. Ordumuz girsin ve temizlesin.

"(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soruşturma tepkisi) Yerel seçimleri bekâ meselesi olarak görüyorlar. 31 Mart'taki seçimlerin ülke bekâsıyla bir ilgisi yok. Nifak için fırsat kolluyorlar. Bir cumhurbaşkanı kendini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce 'Şimdi yargıda hesap veriyorlar' demek yargıyı mahçup etmektir. Cumhurbaşkanının görevi kutuplaştırmak değil birleştirmek, kardeşliği tesis etmektir.

"(CHP ile iş birliği) CHP ile yaptığımız sınırlı güç birliği toplumsal ayrışmaya karşı laınmış bir tedbirdir.

"Size Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi kaybedin diyorum.

"Hristiyan vatandaşlarımzıın bayramını kutluyorum. Allah Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve bu kardeşlik duygusun ubozmasın diyorum.