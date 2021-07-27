İyi Parti yöneticisi Sarıtaşlı, Ömer Halisdemir için tepki çeken paylaşımının ardından özür dileyip istifa etti

İyi Parti Tokat İl Yöneticilerinden Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter'da 'Aslanamca' rumuzlu bir hesabın 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşıma "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" yorumu yazdı. Tepkilerin ardından Sarıtaşlı önce paylaşımını sildi, ardından da hesabını kapattı. Olayın ardından İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Özür dileyip istifa etti

Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, üzgün olduğunu belirterek İyİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Sarıtaşlı'nın polis ifadesi de ortaya çıktı. Sarıtaşlı'nın savcılık talimatıyla polise verdiği ifadesinde, "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek, darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı bu şekilde yorum yaptım. Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce paylaşımımı sildim, daha sonra da hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" dediği öğrenildi.