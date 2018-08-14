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İyi Parti Tokat il başkanı istifa etti

İyi Parti Tokat İl Başkanı Ünverdi ile yardımcısı Emrah Köknar istifa etti

14 Ağustos 2018 16:49

İyi Parti’nin kurucu il başkanlarından Afşin Ünverdi ve yardımcısı Emrah Köknar, yaptıkları görevinden istifa etti.

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Ünverdi, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.

Ünverdi, şu açıklamada bulundu:

“16 Aralık 2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestlik sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener’e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Koray Aydın’a ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.” (DHA)

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