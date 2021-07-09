İyi Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu: Son 1 yılda yem fiyatlarındaki artış besiciyi canından bezdirdi; AKP tarımın stratejik sektör olduğunun farkında değil

Bursa'da büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına kulak veren İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Besiciler artan yem fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Son 1 yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. 65 liradan 145 liraya yükseldi. Yüksek artış besiciyi canından bezdirdi" dedi.

Tatlıoğlu, hayvan yetiştiricilerinin yem fiyatlarındaki yüzde 100’lük artışa isyan ettiklerini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Seçim bölgesinde yaptığı çiftlik ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Tatlıoğlu, “Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektörü de zor günler geçiriyor. Son 1 yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. 65 liradan 145 liraya yükseldi. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Verilen krediler besicileri daha zor duruma düşürmenin ötesine gidemiyor” şeklinde konuştu.

"İktidar ile birlikte tarım politikaları da acilen değişmeli” diyen İyi Parti’li Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Gıda fiyatlarında olduğu gibi girdi fiyatlarında da çiftçinin gübre fiyatı ile TÜİK’in fiyatları birbirini tutmamakta. Çiftçiye göre gübre ve yem fiyatlarındaki artış açıklananın iki katı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre son 1 yılda gübre fiyatı yüzde 41,78 arttı. Son 1 yılda yem fiyatları yüzde 100 artmış durumda. Yüksek artış besiciyi canından bezdirdi.”

"AKP tarımın stratejik sektör olduğunun farkında değil"

Son bir yılda yem fiyatlarının 65 liradan 145 liraya yükseldiğinin altını çizen Tatlıoğlu, “Yem fiyatlarında bu artış besicilerimizi çok zor duruma düşürüyor. Fabrika yeminde hammadde bakımından yüzde 50-60 dışa bağımlı olduğumuzu düşündüğümüzde durumun vehameti ortaya çıkıyor. AKP tarımın stratejik bir sektör olduğunun farkında değil. 19 yılda yapılan icraat bunun açık göstergesi. İktidar ile birlikte uygulanan bu yanlış tarım politikaları da değişmeli. Çiftçiyi, köylüyü tekrar üretime teşvik edecek politikalar uygulanmalı” diye konuştu.