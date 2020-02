İYİ Parti Sözcüsü Çıray: İlk yapacağımız iş, OHAL'i kaldırmak olacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, \"Türkiye\'yi, rejimi yeniden rayına oturtacağız. İlk yapacağımız iş, OHAL\'i kaldırmak olacak. Türkiye\'nin OHAL\'de seçime gitmesini ayıplıyorum. Bu, milleti küçük düşürmektir\" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı\'nca 27\'nci dönem milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, adayların tamamı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Salonda, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları atılırken, \'Kurtar bizi Meral Abla\' yazılı pankartlar yer aldı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü İzmir milletvekili adayı Aytun Çıray, AK Parti\'de bazı belediye başkanlarının görevden alınmasını hatırlattı. Bu dönemde iktidarı almaya hazır olduklarını belirten Çıray, \"Devlet ciddiyet ister. Bu sabah kalktığımızda dolar 4.80 rekorunu kırdı. 3 puan faiz artışına rağmen olan bu. Türkiye üretemez hale gelmiş. Türk milletinin hane halkı gelirinin yarısı, borç öder hale gelmiş. Bir ülkede tasarruf oranı yüzde 12\'ye düşmüş. \'Burada yatırım yapamazsınız. Biz gidersek batarsanız\' dediler. İşte biz bunların bu silahını ellerinden aldık. Türkiye\'de istikrarsızlıktan söz ediyorsak bu iktidar, istikrarsızlığın kaynağıdır. Yeninin yerini hiçbir şey tutamaz. Türkiye\'de yenilik İYİ Parti ve Meral Akşener\'dedir. Bu yeniliği iktidar partisi fark ettiği için birtakım belediye başkanlarını istifa ettirdiler. Bu imaja da \'metal yorgunluğu\' dediler. Bizzat metal yorgunu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'dır\" diye konuştu.

ÇIRAY: TÜRKİYE\'NİN OHAL\'DE SEÇİME GİTMESİNİ AYIPLIYORUM

Parti kurulurken, birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getiren Çıray, seçimleri kazandıklarında ilk işlerinin olağanüstü hali (OHAL) kaldırmak olacağını belirterek, şunları söyledi:

\"İYİ Parti tek adam devletine giden yolun önündeki en büyük engeldir. Tarih başta genel başkan olmak üzere hepimize bir görev verdi. Atatürk\'ün kurduğu bu büyük cumhuriyeti yeniden çok partili hayatta yaşatma misyonuna sahibiz. Bunu başarmaya gelecek dönemler için mecburuz. Çocuklarımızın nasıl yaşayacağına biz karar vereceğiz. Bu süreçte kimseyi dışlamadan Türkiye\'yi, rejimi yeniden rayına oturtacağız. İlk yapacağımız iş, OHAL\'i kaldırmak olacak. Ayıp, Türkiye\'nin OHAL\'de seçime gitmesini ayıplıyorum. Bu, milleti küçük düşürmektir. Biz dünyada bunu hak etmiyoruz. Bir milletten korkan yöneticiler olur mu? Protestodan korkan yönetici olur mu? \'İnsanlar yürümesin, terör olur\' diyorlar. Senin görevin teröristleri korumak değil, özgürce yürümek isteyenleri teröristlerden korumaktır. Gençlerden korkuyorlar. Arkadaşlarımızın kurdukları çadırlara saldırıyorlar. Bu millet için bunlar vız gelir tırıs gider. Kurtuluş Savaşı vermiş bir milleti korkutabilirler mi? Türkiye\'de hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. En iyi projemiz, parlamenter sistemi bu ülkede inşa etmek.\"

Aday gösterilmeyenlere de seslenen Çıray, \"Kırılan olduğunu sanmıyorum. Aday olanlara teşekkür ediyoruz. 600 kişi yazmak zorundaydık, şartlar böyleydi. Dağ taş dolaşacağız. Biz işimizi yapacağız. Bu salon bir iktidar müjdecisi\" dedi.

DERVİŞOĞLU: BENİM RAKİBİM BİNALİ YILDIRIM

Aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise \"Başka siyasi partilere tanınan hakların demokrasi, hukuk, adalet çiğnenerek, İYİ Parti\'den esirgeneceğini tahmin etmiyorduk. Bu ceberut iktidara rağmen hala halk hukuk, demokrasi ve adaletin varlığına inanmak istiyor. Partimiz kurulduğu günden itibaren bu ceberut iktidarın ve yandaşlarının tuzaklarını aşmaya çalışıyor. Onun için de bazı işler acele yapılmak zorunda kalınıyor\" diye konuştu. MHP\'de siyaset yaptığı günleri hatırlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"İzmir\'de başka bir partide 10 yıl il başkanlığı yaptım, iktidar olduğu dönemde de teşkilat yöneticisiydim. Böyle bir siyasi atmosfer görmedim o partide. Şimdi İYİ Parti\'de baktım ki herkes iyiye hasret kalmış. Genel merkezimiz İzmir adaylıklarıyla dolmaya başladı. Bu sevindirici ama genel merkezi zorlayan bir durumdu. Genel merkezimiz kardeşler, dostlar, iyiler arasında bir tercih yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. Aday adayı olan yüzlercesi de iyiydi, hizmet etmek kapasitesine sahip insanlardı; ama her iki listeye de 14 kişi yazılmak zorundaydı. Aday arkadaşlarımızın emeklerine saygı duyuyorum. Akıttıkları terlerin şahidiyim. Zor bir süreçten geliyorlar, en azından onlar da benim kadar birinci sırayı hak ediyorlar. Bizim iki bölgede 28 adayımız var; ama İzmir\'in tek adayı var. O da Meral Akşener\'dir. Her iki bölgede adaylarımızla çalışacağız. Genel sekreterimiz ikinci bölgede, rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de rakibim Başbakan Binali Yıldırım; ama Meral Akşener\'in ismi bu ikisine de yeter.\"

\'ONLARI İZMİR\'DEN UĞURLAYACAĞIZ\'

Seçim kampanyası süresince gürültü ve çevre kirliliği olacağını belirten Dervişoğlu, bu nedenle özür diledi. Dervişoğlu, \"Bu dönemde çevre, gürültü kirliliği olacak. Öncelikle müsebbibi biz değiliz. İzmirliler bize hak versinler. Ceberut bir iktidara karşı kıt kaynaklarla mücadele vereceğiz. İzmirlilerden şimdiden çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı kimseye bir özür borcumuz yok. Onları İzmir\'den uğurlayacağız\" diye konuştu.

Adaylar arasında ülkücülerin, Alevilerin, Kürtlerin olduğunu dile getiren Dervişoğlu, \"\'Bu kadar farklı görüşten insanı nasıl bir arada tutuyorsunuz?\' diyorlar. Bizim derdimiz, kutuplaştırmak değil; kucaklaştırmaktır. Onun için bir arada olmaktan mutlu oluyoruz. Kim nereden geldi, diye düşünmeyin. Her şey en ince ayrıntısına kadar incelenerek, gelmiştir. 14 adaylığın hepsine talibiz\" dedi.

İYİ Parti\'nin İzmir\'de en çok oyu AK Parti\'den alacağını ileri süren Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"Bir rivayete göre, CHP\'den çok oy alıyoruz. Bir rivayete göre, MHP\'den çok oy alıyormuşuz. Ben size bir müjde veriyorum. Biz en çok oyu Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden alacağız. Bugün bize Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden gelecek oyları ölçümleyemiyoruz. Çünkü çok yoğun bir baskı var. Birileri de bunu medet görüyor. Bu millet korkuyor sanıyor. Bu millet korkmuyor. Hesap soracağı anı bekliyor. Türk milleti zafer kazanmadan önce çekilmesini çok iyi biliyor. Sütre gerisinde bekliyor ve hesap günü sandıkların başına gitmeyi bekliyor.\"

İYİ Parti İzmir milletvekili adayları şöyle:

BİRİNCİ BÖLGE

Dursun Müsavat Dervişoğlu

Yıldırım Ulupınar

Mehmet Tezkan

Çiğdem Özer

Doğukan Demirel

Osman Varol

Bülent Kırılmaz

Serap Özöktem

Ülkü Doğan

Hüseyin Hakan Işık

Burcu Bostancıoğlu

İbrahim Dönertaş

Kadir Gürel

Gizem Albaş

İKİNCİ BÖLGE

Aytun Çıray

Mustafa Kerpişci

Şengül Hablemitoğlu

Hüsmen Kırkpınar

Behice Yıldız Ünsal

Metin Dökmeciler

Anıl Selek

Nadir Gergin

İlker Gül

Salih Atakan Duran

Hayrı Köseoğlu

Aysel Çeken

Murat Cem Özdemir

Pelin Yetkin Yazıcı

