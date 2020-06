İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Ali Erbaş'a: İktidarın vizyonunu besleyen cümleler kuruyor; israfa, adam kayırmaya, şatafata, bir tane cümle kurmuyor

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldığı için eleştirilen Diyanet İşleri Ali Erbaş hakkında “Birisi Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı olarak yalnız değildir diye bir şey başlatıldı. Ali Erbaş yalnızdır" dedi. Erbaş'ın yalnızlığının sebebinin yaptığı konuşma olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Ali Erbaş niçin yalnızdır? Efendim bunca cümleler kuruyor, iktidarın cümleleri ile benzer paralel cümlelerdir bunlar. İktidarın vizyonu besleyecek şekilde cümleler kuruyor. İsrafa, adam kayırmaya, şatafata, Kamu İhale Kurumu’ndaki istisna heveslerine, rekabetin bozulup da iktidarın lehine ticaretin bu kadar ifsaf edilmesine bir tane cümle kuramamış bir merciinin cümleleri" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında, pandemi ile mücadelede hükümetin eksiklerini hatırlattı, yapılan hataların altını çizdi.

Ağıralioğlu, pandemi dolayısıyla çok olağanüstü dönemden geçildiğini ve süreçle ilgili her gün açıklanan rakamlardaki iyileşmenin yarına dair endişelerimizden kurtulmamıza sebep olduğunu belirterek, “Buna vesile olan sağlık bakanlığımız, başta sağlık çalışanlarımıza bu süreç içerisinde yükümüzü çeken emniyet teşkilatımız, belediye personelimize, eczacılara, kargo ve lojistik çalışanlarına, infaz koruma memurlarına bu 83 milyona hizmetini götüren herkese burada tek tek zirk edemeyeceğimiz meslek gruplarına en kalbi duygularımla teşekkür ediyoruz. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz yoğun bakım ünitelerinde bir ümitle sağlıklarına kavuşmayı bekleyenlere acil şifalar diliyoruz” diyerek sözlerine başladı.

"Devletimiz bu sürece hazinesi tamtakır yakalanmıştır"

Bu şartların içerisinde milletin ekonomik zorluklarının virüsle mücadele etmek kadar önemli olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, “Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ya da karantina şartları dolayısıyla yahut sosyal izolasyon dolayısıyla işinden gücünden olan, artık gidemez durumda olduğu için kendisine yaşam konforu sağlayacak olan herkese kavuşmak zorunda olan bir devlet sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Devletimiz bu sürece hazinesi tamtakır yakalanmıştır. Devletin hazinesinin bu kadar zayıf olduğu bir zamanda ekonomik tahribat her geçen gün dayanılmaz hadde varmaktadır. Burada ilk teklifimiz şuydu; Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi de olsa, AK Parti'nin genel başkanı da olsa bu şartlarda herkesin Cumhurbaşkanı olmak yolunu tercih edebilmeliydi. Teklifimiz şuydu partili partisiz ayırmasın partilisi olsun olmasın bütün belediyelerin Cumhurbaşkanı, Bütün Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı gibi davransın. Kendinden olmayanları kendinden sayısının STK’larla beraber bu yükü kaldıracak bir toplumsal seferberlik hissiyatının orkestra şefi olsun. Dolayısıyla eldeki bütün imkanları seferber etmek bu seferberlik hissiyatına da herkesi ortak etmek lazımdır. Burada hayırda kıskançlık olmaz. Cumhurbaşkanımız dahil hükümetin bütün yöneticilerini, bakanlarımızı bu mevzuda belediye başkanlarımıza, parti genel başkanlarımızın ifade etmiş olduğu çözüm önerilerine kulak kabartmaya onlarla yardımlaşmaya tekrar davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

"Amerika Birleşik Devletleri dahil 54 ülkeye maske tıbbi cihaz tıbbi sarf malzemesi gönderen bir ülkenin kendi vatandaşına maske dağıtamıyor olmasının bir izahı yoktur" diyen Ağıraluoğlu, bunun yönetimdeki bir organizasyon dağınıklığı olduğunu, yönetim dağınıklığından kurtulmanın yolunun ise toplumsal seferberlikle millet sevdasını ön planda tutmak olduğunun altını çizdi.

"Ak akçe kara gün için ise bizim bu ak akçelerimize ne olmuştur?"

“Ak akçe kara gün içindir” Ata sözünün böyle zamanlarda kullanması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, “Ak akçe kara gün için ise bizim bu ak akçelerimize ne olmuştur? Kara günde kullanacağımız, bu kara günlerde kullanırız diye biriktirdiğimiz akçelerimize ne bulaşmıştır? Nerelere harcanmıştır, nerelerde israf edilmiştir? Bunların cevabını vermek zorundalar. Bizim bu kara günde imdadımıza koşacak olan Devletin biriktirmek zorunda olduğu ak akçenin hesabını vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bankalarla ilgili hükümetin açıkladığı programı takip ediyor, iyi yönlerini destekliyor, eksik kalan yönlerine itiraz ediyor ve değiştirilmesini teklif ediyoruz. Küçük esnaf bir takım borçları dolayısıyla taleplerine cevap veremedikleri için bankaların kendi kriterlerine dönmediğinden şikayetçi. Bu anlamda bir esnemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kredi kullanmak zorunda olan esnafa ‘senin borcun varsa sana kredi veremiyorum’ demek aslında ben size kredi dağıtıyorum diye propaganda yapıp kimseye kredi dağıtmamak demektir. Onun önüne geçebilecek bir esnemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz KDV ve ÖTV ötelemelerinin yapılması, bunlarla ilgili yapılan düzenlemelerde KDV indirimi yapılması gerekir. 1 yıllık yapılandırma istiyoruz” dedi.

"Ekonomi için de bir bilim kurulu kurulmalı"

Ekonomi için de bir bilim kurulu kurulmalı diyen Ağıralioğlu, “İyi Parti olarak ekonomide bir Bilim Kurulu’nun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sağlık bilim kurulunun bu süreci yönetme mahareti her türlü siyasi taassubun dışında mevzusunda kariyer sahibi, ihtisas sahibi uzmanlık yapmış; liyakatli insanların yönettiği süreçlerden netice almanın ne kadar önemli olduğunu sağlık bilim kurulu ile görmüş olduk. Sağlık bilim kurulunun nezaretine yönetilen süreç içerisinde televizyonda münasebetsiz tartışmalarda görmemiş olduk. Televizyondaki tartışmalarda daha çok bilgilenme imkanı bulduk. Toplumsal şuurlanma sürecinizin bilim kurulu nezaretinde yönetilmesi ile ilgili başarımızda da önemli bir imkana dönüştüğünü herkesin fark ettiğini zannediyoruz. Dolayısıyla sağlık bilim kurulu gibi bu ekonomik tahribata da yardımı olacak buna imkan tedavi süreçlerini ekonomik tahribatın toparlanma süreçlerine nezaret edecek ve ekonomi bilim kurulunun kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomi bilim kurulu; bu her geçen gün ağırlaşan şartlarda toplumun bütün kesimlerini her geçen gün daha zorlu şartlarda yaşamak mecburiyetinde bırakan bu tahribatın ortadan kaldırılması için bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

"Belediyelerin kamuya olan borçlarının yapılandırılması lazım"

Berat Albayrak'ın bankalar açıklamasını hatırlatan Ağıralioğlu, “Kamu bankaları belediyelerin borçları yapılandırma kesintilerini iptal etsinler. Çünkü nihayetinde böyle bir süreçte belediyelerin gelirleri çok düştüğü için belediyenin düşmüş gelirlerinden dolayı iş yapabilme hizmetleri kapasiteleri de düşüyor. Zaten sosyal belediyecilik yapılacaksa AK Parti döneminden beri eskiden beri çok rahatlıkla yapılabilen ve teslim alındıktan sonra da yapılmaya devam edilen işlerdir. Bunlar yeni gelen taleplerin eski taleplerle birleştiği sürekli eskilere yapılan yardımların kesilip yeni taleplerle yeni insanlara ulaşmaya resmi 165 bin kişi sadece Ankara'da eski dönemden kalma liste vardı. Bu 165 bin kişiye yardım aynen yapılmaya devam edilmekte. Krizin artan şartların yaşam konforunu bozduğu insanlara da yardım edilmeye çalışıyor ama belediyelerin gelirleri yüzde 70-80 oranında düşmüş durumda. Belediyelerin bu kadar gelirleri düşmüşken belediyenin kamuya olan borçlarının yapılandırılması lazım” teklifinde bulundu.

"Yaz tatilinde 19 günlük faydayı sağlayacak bir program yapılmalı"

Uzaktan eğitimin yeterli internet altyapısı olmadığı için aksamalara sebep olduğunu belirten Ağıralioğlu, bir de öneride bulundu. “Bu sene sınıfta kalmamak şeklinde açıklanan tedbiri doğru bulduk. Çünkü nihayetinde çok verim alınamadı. Uzaktan eğitim altyapısı yeterli olmadığı için uzaktan eğitime dahil olamayan ders bitene kadar bağlanamayan bir dünya öğrencimiz vardır. Bunların mağduriyetlerini gidermek imkânına tabii ki, Milli Eğitim Bakanlığı koşturuyordur ama neticede burada ciddi bir aksama görülmektedir. Son 19 gün için okula, çocukların okuldan kopmaması için diye bakanın açıklaması oldu. Bu 19 günde sağlanacak fayda yerine yaz tatilinde bu faydayı sağlayacak bir programda bu iş giderilmeli ve okullar açılmamalıdır. Nihayetinde bu 19 günlük ne fayda oluyorsa bu 19 günlük faydayı bunca karantina şartlarınız gelecek çocuklarımızın sağlığı üzerinden evde yaşayan büyüklerine de gelecek bir riski almayı doğru bulmuyoruz. Yani bu 1 ile 19 arasında okulların açılmasına parti olarak makul bakmadığımız ifade ediyoruz.”

"Devletler 3-5 liraya yapacakları işi 25 30 liraya yapmış olmanın hesabını verirler"

Biz niçin hastane yapılıyor itirazında değildik. Biz hastaneler niçin bu kadar pahalı yapılıyor? Efendim köprüye karşı değildik niçin bu kadar pahalı yapılıyor bu köprüler? Yani pahalılığa sebep olan kullananların ifadesinde bile pahalı. Dolayısıyla şikayetimiz niçin yapıldı diye değil nasıl yapıldığı ile ilgili. Efendim hastanelerin yapılması bu kadar pahalıya yapılması problemdi. Bu kadar pahalıya yapılmış hastanelerin dolayısıyla millet ihtiyacını görecek cevabını görecek bir şeye denk gelmiş olmasın da çok kıymetli buluyoruz. Bu hükümete de yaramış olsun buna yönelik eleştirilerimizi de yutmamıza sebep olsun. Bu hükümetin de istifadesinde olsun. Bu kadar pahalı yatırılmış olmasına rağmen verilen garantilere rağmen bu virüs dolayısıyla işe yarayacak olmalarından çok memnunuz. İyi denk geldi, çok iyi denk geldi. Evet ama bütün bunlara rağmen hükümetin cevabını vermek zorunda olduğu soru şudur; 3-5 liraya yapacakları işi 25 30 liraya yapmış olmanın hesabını devletler hükümetler verirler. Çünkü bu Beyt'ül mal dediğiniz şey devlet ricalinin namuslu gibi aziz bilmek zorunda olduğu bir yerdir.”

"Ali Erbaş yalnızdır"

Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması ile ilgili yorumda bulunan Ağıralioğlu, “Birisi Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı olarak yalnız değildir diye bir şey başlatıldı. Ali Erbaş yalnızdır. Ali Erbaş'ın yalnızlığına sebep olan şey bugün yaptığı açıklama değildir. Ali Erbaş'ın yalnızlığına sebep olan şey daha çok siyasetin tasallutunda kalmış bir bürokrat görüntüsü vermesidir. Siyasetin ihtiyaç duyduğu cümleleri, iktidarın ihtiyaç duyduğu cümleleri muhalefete söyleyen bir kurum haline getirmek gibi biri ithamın konusudur. Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasetin gölgesinde kalmış bazı cümleleri vardır. Ali Erbaş niçin yalnızdır? Efendim bunca cümleler kuruyor; yardım kampanyaları ile ilgili cümleler kuruyor, iktidarın cümleleri ile benzer paralel cümlelerdir bunlar. TOKİ satışı ile ilgili cümleler kuruyor, iktidarın vizyonu besleyecek şekilde cümleler kuruyor. Sayın Ali Erbaş'ın mesela Hazineyi talan etmek ile ilgili cümlelerini duyamıyor olmaktan kızgınız Ali Erbaş’a. İsrafa, adam kayırmaya, şatafata, Kamu İhale Kurumu’ndaki istisna heveslerine, rekabetin bozulup da iktidarın lehine ticaretin bu kadar ifsaf edilmesine bir tane cümle kuramamış bir merciinin cümleleri. Şimdi sadece iktidar tarafından savunulabilir cümleler haline gelmektedir” dedi.

"İddialarının arkasında duramayanlara istifanın açık olması gerektiğini düşünüyoruz"

Merkez Bankası’ndan ve Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları eleştiren Ağıralioğlu, “Geçen pandemi sürecinin başında yüzde 5 büyüme ile ilgili cümle gelmişti Murat Bey’den. Biz o zaman hani şaka yapıyor herhalde falan demek zorunda kalmıştık. 29 buhranından sonra dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sıkıntı, bu ekonomik sıkıntı. Böyle bir süreç içerisinde bütün ekonomiler için resesyon, bütün ekonomiler için eksi büyüme moda tabirle söylenirken bizim ekonomimizin çok dinamik bir şekilde bunu atlatacağını enflasyon rakamlarını revize edilip aşağı düşürüldüğü bir süreç yaşıyoruz deniliyor. Madem bu kadar iddia sahibisiniz. İddialarının arkasında duramayanlara istifanın açık olması gerektiğini düşünüyoruz” çağrısını yaptı.

"Layık olmayanlara devlet hizmeti zordur"

Ağıralioğlu, Tarih Kurumu Başkanlığı'na Trabzonlu Ahmet Yaramış’ın atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, “Biz genel olarak hükümetin atamalarında sadece Türk Tarih Kurumunun başına atanmasını değil, atamalarla ilgili liyakat hassasiyeti taşıyoruz. Ekonomi yönetimini liyakatli bulmuyoruz, ekonomi kurmayları tercihlerini doğru bulmuyoruz, ekonomi ile ilgili alınan tedbirlerin popülist olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla atamalarda liyakatsizlik ile ilgili ciddi taraftarımız var, sadece ekonomi değil devletin diğer atamaları ile ilgili de zaman zaman kamuoyuna yansıyan ve tartışma konusu olan atamalarla ilgili tek hassasiyetimiz mezhebi meşrebi ne olursa olsun layık olanlar gelsin. Layık olmayanlara devlet hizmeti zordur. Şu anda Hükümet zor olanı yapıyor bence yani Türk Tarih Kurumunun ataması için demiyorum genel olarak hükümetin atamalarda liyakattan çok mensubiyeti istihdam ettiğini, mensubiyet istihdam ederken de sadakatle ödüllendirildiğini görüyoruz” yanıtın verdi.

"Müslüman Mahallesi'nde bunlar da olmaz, onların da bilmesi lazım"

Devlet Bahçeli Müslüman Mahallesinde salyangoz sattırmayız sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu ise “Evet İstanbul Yurdu Müslüman Mahallesinde salyangoz satılmaz el-hak doğrudur. Müslüman Mahallesi'nde yalanlar da söylenmez, Müslüman Mahallesi'nde haram da yenmez, Müslüman Mahallesi'nde kul hakkına da tecavüz edilmez, Müslüman Mahallesi'nde iftira da atılmaz, Müslüman Mahallesi'nde herkes emindir çocuklarımızın geleceğinden de endişe edilmez, israf da edilmez, Müslüman Mahallesi'nde hiç kimse takip edilmez, Müslüman Mahallesi'nde dinin, dilin, mezhebin, meşrebin, siyasal eğilimlerin ehemmiyeti yoktur. Müslüman Mahallesi insanların kendi evinde, nezaketiniz zerafetin, adaletin, Hikmet'in, hakikatin mahallesidir. Evet Devlet bey doğru söylemiştir eksik söylediklerini tamamlamış olayım ben Müslüman Mahallesi'nde bunlar da olmaz, onların da bilmesi lazım” şeklinde yanıtladı.

"İtirazları hemen hain suçlamasıyla vatan haini ile birleştiren bir tehdit dili var"

Ağırailoğlu, Fox TV muhabiri Fatih Portakal’ın 3 yıla kadar hapsinin istenmesi hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Zaten ulusal çapta muhalefetin sesine çok imkan verebilecek Medya yok. Bunlardan birkaç tane sayabiliyorsunuz her dediğini her yaptığını beğenmek zorunda değilsiniz. Fox TV'nin her yaptığını beğenmek zorunda olmadığınız ya da yaptıklarını söylediklerini beğeniyorsunuz diye tutturmaya heves ettiğiniz medya kuruluşları varsa bunlar sizi daha demokratik bir ülkenin Cumhurbaşkanı yapmaz, daha despot yapar. Eskiden iktidara geldiğiniz zamanlarda çok sesliliği önemseyen bir siyasal diliniz vardı. Şimdi çok sesliliği kendiniz için tehlike gören itirazları hemen hain suçlamasıyla vatan haini ile birleştiren bir tehdit dili var. İktidarın iktidara geliş sürecini yeniden hatırlarsa bu yaptıklarını kendilerinin bile komik bulacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade hürriyeti gasp edildiği için ifade hürriyetine mahkeme açılıp kendisine mahkumiyet kararı çıkarıldı için belediye başkanlığından gitmiş. Cezaevine şiir okudu diye gönderilmiş, cezaevinde siyasi yasaklı olsun mu olmasın mı tartışmalarına konu olmuş bir insanın memlekette ifade hürriyetini güçlendiren yüreklendiren insan olması gerekir. Sırt benim istediklerimi söylemiyorlar ya da benim yaptıklarımı onaylamıyorlar diye insanları susturmaya teşebbüs etmek sizi itiraz ettiğiniz 28 Şubatçılara benzetir. Allah insanlara iddialarından vurur. Ben iktidardaki kadronun başına gelen en feci şeyin şu olduğuna inanıyorum Allah iktidardaki kadroyu her yaptıklarının tersine işler yapmak gibi bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. İktidarın bütün sözcüleri söylediği ettiği Cumhurbaşkanı dahil bugüne kadar dedikleri lafların tam tersini söyledikleri zamanlarda var”