İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: İdlib'le ilgili sahadan edindiğim bilgiyi Millî Savunma Bakan Yardımcısı'na ilettim

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırı öncesinde sahadan bazı bilgiler edindiğini söyledi. “Bana dün gelen bir bilgide çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi geldi" diyen Ağıralioğlu, söz konusu bilginin teyit edilmeye muhtaç olduğunu belirterek, edindiği bilgileri Millî Savunma Bakan Yardımcısı'na ilettiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, TSK'nın saldırıyı ön görecek askeri yeterliliğe sahip olduğunu belirterek, "Bana dün gelen bir bilgide çocukların bölgede vurulmaktan korktukları ve bize lojistik olarak ulaşmalarının mümkün olmadıkları kadar sıkıştıkları bilgisi dün geldi ve bunu Savunma Bakanı'na ilettim. Bir hava saldırısı bekleniyordu demek ki. Hava kuvvetlerimizin buna dair bilgisinin olması gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Hususi bir bilgi olmadığını ve teyit edilmeye muhtaç bilgiler olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Ailelerden bize gelen feryattır" dedi. Ağıralioğlu, "Kımıldayamaz durumda olduğumuza" yönelik gelen saha bilgisini duyduğu endişeden dolayı paylaştığını kaydetti. Ağıralioğlu, "Meclisin inisiyatif alması lazım. Bir süredir TBMM’nin sorumluluğu bütün milletin sorumluluğu haline getirilmelidir. Herkesin partisinin amblemi al bayraktır. Aksi halde parti yetkililerin askeri operasyonlarla ilgili açılış törenlerinde bilgi vermesi bir strateji olamaz. Bugün siyaseti silkeleme günü hesap sorma günü değil" diye konuştu.