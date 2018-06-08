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İYİ Parti seçim midibüsü 2 araçla çarpıştı: 7 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın seçim midibüsü ile 2 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı

08 Haziran 2018 13:25

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da İYİ Parti İl Başkanlığı\'nın seçim midibüsü ile 2 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Çiftlikköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı\'nın Süleyman Dibekçi yönetimindeki 09 JV 784 plakalı seçim midibüsü, Ahmet Akkurt yönetimindeki 09 LJ 108 plakalı otomobille çarpıştı. İftar programından döndüğü belirtilen midibüs, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Nevzat Yapıcı yönetimindeki 09 VB 004 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerden Süleyman Dibekçi ve Ahmet Akkurt ile araçlarda bulunan Nilgün Akkurt, Nehir Akkurt, Asya Akkurt, Sevil Kaygusuz ve Hanem Kaygısuz yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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