“İyi Parti, o ilçeleri istiyor”

CHP ile yerel seçimlerde ittifaka giden İyi Parti’nin ittifak illerindeki ilçelerde de söz sahibi olmak istediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP’nin adayını destekleyecek olan İyi Parti, Antalya’da, 19 ilçenin “en az 16’sında İYİ Parti’nin şansının CHP’den yüksek olduğu” hesaplarını yapıyor.

Ankara’da Mansur Yavaş üzerinden bir sonuç elde edemeyen İyi Parti, şimdi Ankara’da da mevcut MHP’li belediyeler Etimesgut ile Polatlı olmak üzere MHP’nin de kazanmayı istediği Keçiören, Gölbaşı, Kızılcahamam gibi ilçelerde de “CHP’nin toleranslı davranmasını” bekliyor.