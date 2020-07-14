İyi Parti'nin önergesini reddetmişlerdi; MHP, "FETÖ'nün siyasi ayağını" sordu

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, FETÖ'nün siyasi ayağının tespit edilememesinin vicdanları yaraladığını belirterek, "Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı bellidir. Ancak sivil, siyasi ve bürokrasi kanadı henüz deşifre edilememiştir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek olanlar kimlerdi bu sorunun cevabı bulunmalıdır" dedi. MHP, 2018 yılında İyi Parti'nin "FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması" önergesine AKP ile birlikte ret oyu kullanmıştı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin tartışmayı yeniden başlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 4 yılda Türkiye’nin verdiği hukuki mücadeleyi Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız’a anlatan Feti Yıldız şunları söyledi:

"Türkiye’de FETÖ terör örgütünün başının talimatı ve teşviki ile 1980’lerin sonundan itibaren emniyet, yargı, TSK ve bürokrasiye sızma faaliyetleri başlatan FETÖ’cüler, 2000’li yıllarda yargı ve emniyet üzerinden büyük bir etki alanı oluşturdu. 30 yılı aşkın bir sürede elde ettikleri güç sayesinde 2010’dan itibaren paralel bir devlet gibi hareket etmeye başlayan FETÖ, kendilerine karşı çıkan kesimlerle başta yargı ve emniyet olmak üzere hesaplaşmaya başladı.

Bu çete, devlet ve toplum hayatımızı sarmalamış, TSK, yargı, emniyet, kamu kurum ve kuruluşları, basın ve yayın organları, sosyal medya, üniversiteler ve eğitim kurumları, iş dünyası, siyaset kurumu ve siyasi partilere sızmıştır. Yargı alanı, FETÖ terör örgütünün en çok önem verdiği yapılanmalarından biri olmuştur. Örgüt mensubu hâkim ve savcılar, konumlarını bir silah gibi kullanarak yüz binlerce insanımıza telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşatmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 4 bin 500’ün üzerinde hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmiştir.

"Milletimizin vicdanını yaralamaktadır"

Cumhuriyet Başsavcılıkları 100 binin üzerinde soruşturma yürütmüştür. Bugüne kadar açılan 289 darbe girişimi davasından 275’inde karar verildi, 14 dava ise halen devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 30 bin 615, Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi olmak üzere emniyet ve jandarmada toplam 36 bin 176 kişi ihraç edilmiştir. Sona eren davalarda 4 bin 130 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedilmiştir. Bunların 1.315’i ağırlaştırılmış müebbet, 1.217’si müebbet, geri kalan 1.598’i ise süreli hapis cezasıdır. FETÖ’cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını vermekte, kararlar milletimizin vicdanını rahatlatmaktadır.

Ancak siyasi ayağın halen daha tespit edilememesi ve ortaya çıkarılamaması vicdanları yaralamaktadır. Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı bellidir. Ancak sivil, siyasi ve bürokrasi kanadı henüz deşifre edilememiştir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek olanlar kimlerdi bu sorunun cevabı bulunmalıdır."

İyi Parti'nin önergesini reddetmişlerdi

İyi Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na 19 Temmuz 2018'de sunulan FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

Teklifin reddedildiğini İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından duyurarak "FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergemiz Ak Parti oylarıyla reddedildi. Seçim meydanlarında atılan onca iftiranın hilafına iktidardaki arkadaşlarımızın bu tutarsızlığını da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.