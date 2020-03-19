İyi Parti'nin Koronavirüs'ten olumsuz etkilenmesi beklenen esnaf için sunduğu önerge reddedildi
19 Mart 2020 07:24
İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ciddi ekonomik sorunlar yaşayacak olan esnaf ve işletmeler için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, reddedilen önergenin gerekçesinde “Ücretsiz sağlık hizmetleri, ücretsiz corona virüsü testleri, ücretsiz hijyen ürünleri yardımı sosyal devletin bir gereğidir” denilmişti.
Türkiye'de henüz hiçbir vakaya rastlanmayan dönemde, 30 Ocak 2020'de, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın verdiği “Corona salgınına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması” amacıyla araştırma komisyonu kurulması teklifi de reddedilmişti.