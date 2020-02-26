"İyi Parti'nin ittifak hamleleri, CHP'nin tavrına göre şekillenecek"

Milletvekillerinin art arda istifasıyla gündeme gelen İyi Parti, HDP’den başta CHP olmak üzere tüm partilere yapılan demokrasi ittifakı çağrısının, partiye zarar vermemesi için ittifak hamlelerini masaya yatırıyor.

Cumhuriyet'tenpartinin hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde CHP ile yaptığı işbirliğinin devam edip etmeyeceğinin “CHP’nin tavrına göre şekilleneceği” belirtilirken, İyi Parti’li kurmaylar, “CHP’nin HDP’nin çağrısına ‘olumlu’ yanıt vermesi durumunda, İyi Parti Millet İttifakı bileşenleri içinde yer almaz, alamaz” yorumlarını yapıyor. Kulislerde, bu durumun İyi Parti’yi “Cumhur İttifakı’na yaklaştıracağı” da tartışılıyor.

İyi Parti’nin tabana “HDP ile ittifakımız yok” açıklamasını yaptığı ancak tabanın “CHP’ye yönelik bu söylemlerden ötürü İyi Parti yönetimine de artık tepkili olduğu” ifade ediliyor. CHP’nin HDP ile “yakınlaşmasının sürmesi durumunda İyi Parti’nin tabanın sesini dinleyeceği, gerekirse Millet İttifakı bloğunda yer almayacağı” belirtilirken, bunun “İyi Parti’yi, MHP ve AKP’nin bileşeni olduğu Cumhur İttifakı’na yaklaştıracağına” da dikkat çekiliyor. Ancak İyi Parti’nin olası “Cumhur İttifakı bileşeninde yer alması için bazı kırmızı çizgilerin olduğu, bunların başında da partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem tavrının geldiğine” dikkat çekiliyor.