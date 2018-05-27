İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan kişi yakalanıp, tutuklandı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - İYİ Parti\'nin 24 Mart\'ta düzenlenen Trabzon mitinginde yankesicilik yapan Yavuz S., Ankara’da yakalandı. Yapılan soruşturmada ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu ortaya çıkan Yavuz S., mahkemece tutuklandı.

Trabzon\'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in, 24 Mart Perşembe günü partisinin il başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik, kalabalıkta yankesicinin kurbanı oldu. Yankesici, Akşener’in miting alanına girişi sırasında, kalabalık içinde kendisine hedef olarak belirlediği parti üyesi Halisçelik’in arkasından uzattığı elini, paltolusunun cebinde sokup, 1600 lira ile 400 doları aldı. Kalabalığı fırsat bilip, Halisçelik’in cebindeki parayı alan kişi, kayıplara karıştı. Miting sonrası cebinde parasının olmadığını fark eden Halisçelik, durumu polise bildirdi.

160 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Hasan Basri Halisçelik’in başvurusu üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları ile basın mensuplarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde yoğunlaşan ekipler, yankesicinin Yavuz S. olduğunu belirledi.

ANKARA\'DA YAKALANDI

Ankara’da olduğu tespit edilen Yavuz S., burada düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Yavuz S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz S.\'nin, ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu, benzer suçlardan sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Yankesicinin yakalandığını öğrenen Hasan Basri Halisçelik, özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti. Halisçelik, \"Bu kişiyi yakalayan ve emeği geçenlere özellikle Trabzon Emniyeti Güven Timleri\'ne teşekkür ediyorum. Umarım, böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız. İnsanlar bu tür kalabalık ortamlarda daha dikkatli olsunlar. Özellikle değerli eşyalarını araka ceplerine koymasınlar. Bu tür insanların işi bu ve kalabalık ortamlardan faydalanıyorlar. Ben mağdur oldum, başkalarının olmasını istemem\" dedi.



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