İyi Parti Milletvekili Subaşı: İktidar HDP'yi şeytanlaştırarak İyi Partinin milliyetçi, CHP'nin ulusalcı refleksini kışkırtmak istiyor

T24 Haber Merkezi

Olası erken seçim öncesi milletvekili transferinin engellenmesi ve seçim barajını da içine alacak yasal düzenleme yapılması iktidar partisi AKP'nin gündeminde.

Partiler arası ittifakı zorunlu hale getiren 50+1 denklemi nedeniyle Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nın olası bir seçimde devam edip etmeyeceği net değil.

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı son günlerde TV'lerde gündemin sadece HDP olduğuna dikkati çekerek "iktidarın HDP'yi şeytanlaştırarak İyi Partinin milliyetçi ve CHP'nin ulusalcı refleksini kışkırtmak" istediğini söyledi.

Hasan Subaşı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İlginç bir şekilde son günlerde TV'lerde gündem HDP!..

"Trol müdür nedir, gazeteci, öğretim üyesi, siyasetçi ama sanki hepsi kadrolu!..Her gece HDP konuşuluyor. Millet ittifakı ile gizli ya da açık ortaklığını ispatlamaya çalışıyorlar. Ülkenin onca sorunu varken iktidara yakın bütün kanallarda nöbetleşe, benzer kişiler benzer şeyleri konuşup duruyorlar!! Neden acaba?

Selahattin Demirtaş, "seçimlerde ittifak yapmadık. İktidara karşı olduğumuz için bazı büyükşehirlerde CHP'nin ittifak adayını destekledik, onların dışında kendi adaylarımızı çıkardık" diye açıklama yaptı. Daha önce eşbaşkanları, Mithat Sancar ve Pervin Buldan da benzer açıklama yapmışlardı.

"TV'lerde her gece HDP konuşuluyor"

Ama ne mümkün bütün iktidar kanadı ve yandaş konuşmacıları TV'lerde her gece aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlar. CHP ve İYİ parti nasıl HDP ile işbirliği yaparmış? Öyle ya Sırrı Süreyya Önder ve TV trolleri ne diyorsa o! Ülkenin tek derdi bu, onlara göre!! Aslında besbelli dertleri de, söyleyemiyorlar! Nedir derseniz, açıklamaya çalışayım.

Millet İttifakı ile Cumhur ittifakı"nın oy oranları birbirine çok yakın ve ikisi de %40 - 43 aralığında. Peki cumhur ittifakının yarattığı bu garip sistemin %50+1 oy oranı ayaklarına dolandı. Nasıl ulaşılacak bu hedefe? Başta CB Erdoğan çok iyi biliyor ki ancak HDP'nin oyları ile tabii ki...

Hiç ittifak olmasa bile HDP oyları nereye gider sizce!? İktidar'a en muhalif olan parti HDP görünüyor. Tabii ki muhalefetin CB adayına oy vermesi ilk akla gelendir. İstanbul ve bazı büyükşehirlerde olduğu gibi. O zaman anlı şanlı iktidar kaybediyor. O halde iktidar boş durmuyor ne yapılabilir? HDP= PKK kozuyla HDP şeytanlaştırılır... Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden İYİ Partinin milliyetçi, CHP'nin ulusalcı refleksini kışkırtmak zor olmasa gerek. Hele neredeyse her gün TV'lerde sadece bu konu işleniyorsa!

"Millet İttifakı yeniden yürürlüğe konmalı"

Muhalefet ne yapmalı? Tabii ki oyuna gelmeden soğukkanlılıkla yolunda yürüyüp Millet İttifakı'nı yeniden yürürlüğe koymalı. Bu defa daha tecrübeliler ve halkın destek ve katkısını da gördükleri için daha moralliler. Yine işi ilke ve prensipler ölçeğinde ele aldıklarında; "parlamenter sistem ile demokrasi ve özgürlüklerin yeniden ihyası" çerçevesinde... Mevcut rejime karşı olanların oyları, iktidarı alaşağı etmeye yetiyor.

CHP'nin tecrübesi ile bu oyuna geleceğini sanmam. İYİ Parti olarak yeni bir parti olmamız ve milli hassasiyetlerimiz nedeniyle daha heyecanlı olabiliyoruz ama artık daha tecrübeliyiz, aynı zamanda terörle iltisak konusunda en masum parti olmamız nedeniyle karşıtlığımızı ispat zorunluluğumuz yoktur. Genel başkanımız Meral Akşener azmi ve cesareti ile halkın gönlündeki yerini pekiştirmiş, çok yol katetmiştir.

HDP, 6 milyonu geçen oy oranıyla ve devletin onayıyla, legal bir parti olarak TBMM çatısı altında grubu olan bir partidir. İçinde suçlu varsa yine devlet tarafından suçlular tecrit edilir ve parti yoluna devam eder ve özgürce dilediği adaylara oyunu verir. Devletin görevi bu konuda oyunlar hazırlamak değil oyların özgürce verilmesini ve hukukunu korumaktır. Eğer HDP'nin terörle iltisakı ortaya çıkarsa, parti kapatılabilir, ama iktidar bunları yapmıyor ve seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde koşuyorsa, devlete de millete de yazık ediyor demektir...

Zaten oldu olanlar bu sistem, artık daha fazla zarar vermeden sona erdirilmelidir."