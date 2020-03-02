İyi Parti Milletvekili Öztürk'e Meclis'te saldırı

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Meclis’teki makam odasında saldırıya uğradı. Saldırının ardından konuşan Öztürk, "Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok" dedi.
Öztürk'e saldıran ismin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Şube Müdürü olarak çalışan Said Dağdaş olduğu öğrenilirken, Dağdaş'ın AKP'li bir milletvekilinden randevu alarak Meclis'e geldiği kaydedildi. Dağdaş'ın Yasin Öztürk'ün makam odasına gelip görüşmek istediğini ifade ettiği ve Öztürk'e "Sana o sözleri iade etmeye geldim" diyerek saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Yeniçağ'ın haberine göre saldırganı etkisiz hale getiren Öztürk şunları söyledi: "Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok. Genel Kurul’da yaptığımız bir konuşmadan kaynaklı adam o sözleri bana iade etmeye gelmiş. Atatürk’le ilgili 10 Kasım’da yapmış olduğu paylaşımı Meclis’te gündeme getirmiştim. Hakkında soruşturma açılmıştı bu beyefendinin. Bunun hesabını sormaya gelmiş bana."
Ne olmuştu?
İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı Şube Müdürü Said Dağdaş'ın 10 Kasım'da yaptığı bir paylaşımı Meclis gündemine taşımıştı.
"Bu ülkenin onurlu hiçbir evladı yediği kaba pislemez" diyen Öztürk, Meclis Genel Kurulu'nda "Devletin lokması boğazına dizilir inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
Dağdaş, Öztürk'ün konuyu gündeme getirmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü'ndeki görevden alınmıştı.