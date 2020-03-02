İyi Parti Milletvekili Öztürk'e Meclis'te saldırı

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Meclis’teki makam odasında saldırıya uğradı. Saldırının ardından konuşan Öztürk, "Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Öztürk'e saldıran ismin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Şube Müdürü olarak çalışan Said Dağdaş olduğu öğrenilirken, Dağdaş'ın AKP'li bir milletvekilinden randevu alarak Meclis'e geldiği kaydedildi. Dağdaş'ın Yasin Öztürk'ün makam odasına gelip görüşmek istediğini ifade ettiği ve Öztürk'e "Sana o sözleri iade etmeye geldim" diyerek saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.