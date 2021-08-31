İyi Parti Milletvekili Dikbayır, AKP Milletvekili Alpay Özalan'a Neyzen Tevfik'in dizeleriyle yanıt verdi

İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesiyle ilgili Genel Başkanları Meral Akşener’e sosyal medya hesabından “densiz” diyen AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a Şair Neyzen Tevfik'in dizeleriyle yanıt verdi. Dikbayır, sosyal medya hesabından Özalan’a yönelik “"Kime sordumsa seni, yanlış cevap vermediler; 'Kimi hırsız, kimi alçak, kimi de cıbıldaktır onun lakabı' dediler... Künyeni almak için, partiye ettim telefon, 'Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus' dediler..." paylaşımını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Yenikapı’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır". İki kararlı lider, ve İstanbul alındı" dedi.

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener’in bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabı Twitter’da şu paylaşımda bulundu:

“Meral Akşener adlı kendini bilmez, ‘Ekrem İmamoğlu ile Fatih Sultan Mehmet aynı.’ dedi. Gemileri karadan yürütüp İstanbul'u fetheden büyük kahraman Fatih Sultan Mehmet ile otobüsleri bile karadan yürütemeyen kifayetsizi bir tutmak ancak Meral Akşener gibi bir densize yakışırdı.”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekil Ümit Dikbayır, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a Şair Neyzen Tevfik'in dizeleriyle yanıt verdi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekil Ümit Dikbayır, Özalan'a şair Neyzen Tevfik'in dizeleriyle seslendi.

Dikbayır, paylaşımında Neyzen Tevfik'in meşhur "Kime sordumsa seni" şiirinde geçen bazı ifadeleri değiştirip Özalan'ın kullanıcı adını etiketledi ve şöyle yazdı:

"Kime sordumsa seni, yanlış cevap vermediler;

"Kimi hırsız, kimi alçak, kimi de cıbıldaktır onun lakabı" dediler...

Künyeni almak için, partiye ettim telefon,

"Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus" dediler...