İyi Parti Milletvekili Çıray: Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvetçiler kimler?

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray, ABD merkezli ilaç şirketi Alexion’un Sağlık Bakanlığı görevlilerine rüşvet verdiği iddialarını Meclis'e taşıdı.

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Alexion Pharmaceuticals Inc.'in Türkiye ve Rusya'daki reçeteli ilaç satışlarını artırmak için hükümet yetkililerine rüşvet verdiği iddialarını kabul ettiğini ifade etti.

Soru önergesinde ABD'li Alexion ilaç firmasının Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında Soliris ilacının satışını artırmak için Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı görevlilerine ve Rusya’da rüşvet verdiği için 21 milyon dolar ceza ödemeye mahkum olduğunu hatırlatan Dr. Aytun Çıray, “Yani Alexion Pharmaceuticals Inc.’in Sağlık Bakanlığı’na rüşvet verdiği kanıtlandı” dedi.

Çıray önergede, ilgili firmanın, Solaris ilâcı ile ilgili onayları almak için 2010-2015 yılları arasında 1,3 milyon dolardan fazla ödediği, Sağlık Bakanlığı ile bağlantıları olan bir danışman kiraladığını aktardı. Danışmanın fonların bir kısmını hükümet yetkililerine verdiğini belirten Çıray, "Bunun karşılığında Alexion, devlet yetkililerinden düzenleyici sunumlar hakkında gizli bilgiler ve geri bildirimler aldı" dedi.

Rüşvet iddialarıyla ilgili Aytun Çıray şu soruları sordu:

ABD Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Alexion Firması’nın da kabulüyle, ilgili firmanın suçu kabul ederek 21 milyon dolar ceza ödeyecek olmasından bilginiz var mı?

Bakanlığınızda rüşvet verildiği ilgili firma tarafından da kabul edildiğine göre bu konuda soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Alexion firmasının sağlık bakanlığı ile ilgili danışmanının kim olduğunu ve kimlerle ilişki kurduğunu bulup kamuoyuna bilgi verecek misiniz?

Bu firma rüşvet vererek Türkiye’de ne kadar ilaç satışı gerçekleştirdi? Satılan ilaçların Türkiye’ye ekonomik maliyeti ne kadar olduğu hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?

Soliris nedir?

Alexion isimli şirketin geliştirdiği ‘Soliris’ nadir görülen bir kan hastalığıyla mücadelede kullanıyor.