İyi Parti Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti. HDP’nin Büyükşehirlerde aday çıkarmamasının Millet İttifakı’na destek vermek anlamına geldiğini ve parti içinde anti demokratik uygulamalar olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akkal’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde sizlerin oylarıyla İYİ Parti’ den Manisa Milletvekili olarak seçildim. O günden bu yana Manisa’nın ve Manisalıların sorunlarını T.B.M.M.’ de dile getirip çözümleri konusunda elimden geleni yapmaktayım.

Bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsak ta parti içinde ki sıkıntılar had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Özellikle Sayın Genel Başkanın Genel Seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemler, bugün Yerel Seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal almış bulunmaktadır.

Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım; önce İşbirliği denen ve sonra adı yine Millet İttifakı olarak değişen bu oluşum bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk Milliyetçisi olarak terör örgütü P.K.K.’ nın siyasi uzantısı olan partinin birçok Büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti’den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

İstifa kararını almamda ki tek sebep te sadece bu sözde partinin Millet İttifakına destek kararı değildir. Bilindiği gibi daha önce bir dönem Merkez İlçe Başkanlığı, bir dönem de İl Başkanlığı görevini yürüttüğüm eski partimden ayrılış sebeplerimizin başında bulunan sebepler;

Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden “ ben yaptım oldu “ mantığıyla kararlar alınması

Alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi

Ahde vefanın olmayışı

Parti içindeki anti demokratik uygulamalardır.

Üzülerek belirtiyorum ki gelinen bu noktada aynı sıkıntılı yönetim şeklinin burada da aynen devam ettiğini görmekte ve “ o zaman biz niye eski partimizi terk ettik ve yeni bir parti kurduk” diye kendimizi sorgulamaktan alamıyoruz.

Manisa’da İYİ Parti’yi kuran, elini taşın altına sokan, Manisa da %14 oy alan teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimiz adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapılmış, 17 ilçenin 10’u teslim edilmiş, Aday belirleme işlemleri bitmiş ve bunlardan şahsım da dâhil olmak üzere hiçbir Manisalı yönetici haberdar edilmemiştir.

Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem;

Bu süreci Manisa’da ve tüm Türkiye’de kimselere sormadan, ben yaptım oldu mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine; Büyükşehirlerin garanti olan 1. Sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden Milletvekili adayı olmaları olacaktır.

Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3 – 5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz.

Değerli Hemşerilerim;

Özetle; Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Partiden bugün itibarı ile istifa ediyorum.

Bundan sonra Milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve Genel Merkezin değil gerçekten Milletin vekil olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğimi, elimden gelenin fazlasıyla Manisamıza ve Ülkemize hizmet edeceğimi beyan eder, saygılarımı sunarım.”

Bulunduğumuz İl ile ilgili Milletvekili, Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben “ Manisa’yı sizden iyi bilirim “ söylemleri eşliğinde belirlenmesi"