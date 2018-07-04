İyi Parti: Millet İttifakı bitmiştir

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirterek "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası açıklama yapan Çıray, ''Millet İttifak, seçim hilelerini aşmak için kuruldu, seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Çıray , genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.

Başkanlık Divanı’nın en önemli gündem maddelerinden biri de, ilki çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler oldu. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kararnamelerle ilgili şöyle konuştu: “İYİ Parti’nin kuruluş sürecindeki en önemli etkenlerden biri olan 16 Nisan referandumuna neden ‘Hayır’ dediğimiz, bugün daha iyi anlaşılmakta. Yasama görevi için var olan Meclis dururken seçimden önce, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin, ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığına şahit oluyoruz. İYİ Parti KHK uygulamalarını dikkatle takip edecek, gerektiğinde itiraz ve milletimizi uyarı görevini layıkıyla yerine getirecek.”

Seçimden sonra yaşanan zamlar da toplantıda ele alınan konulardan biri… Yapılan zamlarla ilgili ise Çıray şu açıklamalarda bulundu: “Bir eski siyasetçinin “Seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim?” sözünü hatırlatan ve 24 Haziran sonrası için biriktirilen zamlar, vatandaşımızın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır. İYİ Parti zamların süreklilik kazanacağı endişesini taşımakta.”

‘Ne bugünümüz ne de yarınımız güvence altında'

Günlerdir Türkiye’nin gündeminde yeri alan kayıp çocuklar meselesine ilişkin olarak da son olarak Çıray şu değerlendirmeleri yaptı; “Türkiye günlerdir çocuklarımızın maruz kaldığı insanlık dışı davranışları konuşuyor. Bir ülke çocuklarını koruyamıyor, hatta onları koruyacak yasalar konusunda elini çabuk tutmuyorsa, ne bugünümüz ne de yarınımız güvence altındadır. Çocuklarını, yani geleceğini koruyamayan bir ülkenin bugünü güvende olamaz. İyi Parti, yeni Meclis’in, tatil hesapları yapmadan, bu konuda ivedilikle adım atması için, gücü nispetinde ilk günden mücadele edecektir