"İyi Parti, MHP'den ihraç edilen Usta'ya yeniden teklif götürdü" iddiası

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti'nin "İttifak olmazsa olmaz değil" ifadesi nedeniyle MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'ya yeniden adaylık teklifi götürdüğünü ileri sürdü.

Sarıkaya, bugün (17 Ocak 2019) yayımlanan yazısında yerel seçimler ve partilerin bu süreçteki iş birliğine ilişkin olarak kulis yazdı. Usta için "AK Parti ile yaşadığı sorunlar adım adım bu noktaya getirdi. İyi Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin önergesine destek verdiği için önce Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Ardından AK Parti Samsun İl Başkanı'nın yaptığı bir açıklamaya sert karşılık verince de il yönetimi görevden alındı, kendisi de kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi" diyen Sarıkaya, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

AK Parti ile yaşadığı sorunlar adım adım bu noktaya getirdi.



İYİ Parti’nin Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin önergesine destek verdiği için önce Grup Başkanvekilliği görevinden alındı.



Ardından AK Parti Samsun İl Başkanı’nın yaptığı bir açıklamaya sert karşılık verince de il yönetimi görevden alındı kendisi de kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.



MHP Merkez Disiplin Kurulu da kararını hızlı bir şekilde sonuçlandırdı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, alınan kararda eski dille yazıldığı gibi, “parti üyeliğinden kesin çıkarma ile tecziyesine” yani “cezalandırılmasına” oy birliğiyle karar verdi.



Aslında beklenen oldu.



Hem de bütün tarafların…



Bunu belirtmekteki neden, disiplin kuruluna sevk edildiği günden bu yana İYİ Parti yönetimi tarafından CHP ile ittifak görüşmelerinde kendilerine bırakılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Usta’ya teklif edilmiş olması.



Usta bu tekliflere olumlu karşılık vermemiş ve MHP’den ihraç edilmediği sürece ayrılması veya bir başka partiden aday olmasının imkansızlığına vurgu yapmıştı.



Şartı dün ihraç kararı ile ortadan kalkınca İYİ Parti yönetimi teklifini revize etmiş…



Erhan Usta teklifi kabul eder mi?



Şu aşamada bir öngörüde bulunmak olası değil, zaten ihraç kararının alındığı dün de İstanbul’da idi…



Ancak şurası açık ki, 24 Haziran seçimindeki performansı ve bölgede teveccüh gören kimliği dikkate alınırsa adaylığı halinde ciddi rakip olur…