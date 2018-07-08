İyi Parti Meclis'teki 'A takımı'nı belirledi

TBMM’deki 27. Yasama Dönemi’nde İyi Parti grubunu yönetecek isimler belli oldu.

İyi Parti’nin basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında belirlenen görevlendirmeye göre, Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican, grup başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan getirildi.

İyi Parti'nin Meclis Başkanı adayı da Hayrettin Nuhoğlu oldu.

43 milletvekiliyle Meclis'e giren İyi Parti, bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.