İYİ Parti Manisa İl Başkanı Akkal mazbatasını aldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da İYİ Parti kurucu İl Başkanlığı görevine atanan MHP\'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal, mazbatasını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın\'ın elinden aldı.

Türkiye\'de parti teşkilatlanmasını sürdüren İYİ Parti\'de Manisa\'daki kurucu il başkanlığı görevine MHP\'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal atandı. İYİ Parti\'nin Manisa\'daki teşkilatlanma yapısı ile görevlendirilen Tamer Akkal, il başkanlığı mazbatasını İYİ Parti Genel Merkezi\'nde Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın\'ın elinden aldı. Aydın, Manisa\'yı Tamer Akkal\'a emanet ettiklerini belirterek, \"Şehzadeler şehrimiz Manisa\'yı bugün itibariyle kıymetli başkanımız Tamer Akkal\'a emanet etmiş bulunmaktayız. Türkiye\'nin her yerinde olduğu gibi Manisa\'da da liyakat esasına uyarak, partimizin kurucu il başkanlığı görevine en deneyimli isim sahibi olan Tamer kardeşimizi görevlendirdik. Ben, ülkemiz ve Manisa\'mız için hayırlı uğurlu olsun diyor, sayın başkanın görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum\" dedi.

Mazbatasını alan İYİ Parti İl Başkanı Tamer Akkal, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirterek, İYİ Parti\'yi Manisa\'da en iyi yere getireceklerini ifade etti. Akkal \"Hem Manisa hem de ülkemiz için her şey iyi olacak. İnşallah vatandaşlarımız ile birlikte başarılı işlere imza atacağız. Ekip arkadaşlarımız ile beraber çıktığımız bu kutlu yolda daha da büyüyerek ve çoğalarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Öncelikle İl Teşkilat binamızı da çok yakında hizmete açıp, bu yola baş koymuş tüm hemşehrilerimizi aynı çatı altında toplamak istiyoruz. Manisa\'da partimize üye olmak isteyen binlerce insan var\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI