İyi Parti Malatya İl Başkanlığı'na sopalı saldırı

Malatya'da İyi Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya Vahap Ş. (33), adlı kişi yanındaki sopayla binanın camlarını kırdı. 43 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Vahap Ş. tutuklanırken, binaya saldırı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Vahap Ş. iddiaya göre, İyi Parti Malatya İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Vahap Ş., yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İyi Parti görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.'yi sopayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"Bu mahalleyi terk edin"

İş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Vahap Ş., yanında getirdiği sopayla camları kırdığı görülüyor. Mahallede yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ise Vahap Ş.'nin, "Bu mahallede terörist olamaz. Bu mahalleyi terk edin" diye bağırarak camları kırdığı görüldü. Gözaltına alınan Vahap Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

"AKP'nin sarhoş ve ayyaşları ile uğraşacak zamanımız yoktur"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İyi Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece AKP'li sarhoş bir serseri partimize saldırıda bulunmuş ve giriş camlarını kırmıştır.

Bu saldırılar bizleri yıldıramaz. AKP'nin sarhoş ve ayyaşları ile uğraşacak zamanımız yoktur. Ancak bu eylemlerin sorumlusunun iktidar olduğunun farkındayız. Gereğini millet yapacaktır"