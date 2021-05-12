İyi Parti lideri Akşener: Partimiz temmuz ayında yüzde 18'i bulacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İyi Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek” dedi.

Partisinin Bursa İl Teşkilatı’nın dijital platformdaki bayram buluşmasına katılan İyi Parti lideri Akşener, partinin adım adım iktidara yürüdüğünü savunarak, “Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İyi Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki temmuzda yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek" ifadesini kullandı.

Akşener, "Bizler yeter ki vatandaşımızla hep iç içe olmaya devam edelim ve onları, yaşadıkları tüm sorunları çözeceğimize, her biri birer yürek yarası olan dertlerine derman olmaya geleceğimize bütün samimiyetimizle inandıralım" diye konuştu.