İYİ Parti'li Usta'dan Ümit Özdağ açıklaması: İhraç edilmesi gerekli

İyi Parti Milletvekili Erhan Usta, ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddialarının açıklanamayacak olduğunu belirterek, "İhraç gereklidir" diye konuştu.

Erhan Usta, İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018 yılında CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığı yönündeki iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Usta, “Ümit Bey’in yaptığı, son derece çirkindir. Kongredeki üzeri çizilme meselesinden işe başladı, İstanbul İl Başkanı’na getirdi. Oradan anayasa değişikliğine getirdi. Madem bunların hepsini biliyorsunuz, niye şimdi konuşuyorsunuz. Niye zamanında söylemediniz? Niye kamuoyuyla paylaşmadınız? Şimdi niye bu ihtiyacı hissediyorsunuz? Eğer kongrede üzeri çizilmemiş olsaydı, iddia ettiği için söylüyorum, zaten kendisi aday olmadı. Diyelim ki o esnada iyi bir görev verilmiş olsaydı, bunların hiçbirisini konuşmayacaktı demek ki bugüne kadar sustuğu gibi" dedi.

"Artık iş çirkinleşmiştir" diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de bu çirkinliğin, parçası olmak istemiyorum. Disiplin Kurulu’nun nasıl karar vereceğini bilme imkânımız yok, ancak bu söylenenlerden sonra bir ihraç gereklidir. Bunlar çünkü açık iftiralardır. Hiçbir şekilde mesnedi olmayan, ispatlanamayacak iddialardır.”