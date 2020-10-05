İyi Partili Taylan Yıldız: Türkiye’de siyaset gençlerin ve beyaz yakalıların siyasete gitmesine müsaade etmiyor

Yurt dışında yaşamanın da bir seçenek olduğunu ancak Türkiye’ye hizmet etmek için geri döndüğünü söyleyen İyi Parti İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, Türkiye’de STK olarak da iş yapılabileceğini ancak siyasetin içinde olmadan bunun çok zor olduğunu söyledi. Yıldız, Türkiye’deki siyasetin kamplaşmalardan oluşması sebebiyle muhalefette siyaset yapmanın, çözüm üretmenin zor olduğunu siyasetin buna yer bırakmadığını söyledi.

Daktilo1984 YouTube kanalında Enes Özkan’ın hazırladığı Varsayılan Ekonomi programına konuk olan İyi Parti İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız ile genç neslin siyaseti hakkında konuştu.

Gençlerin siyasete bakış açısının Avrupa’dan farklı olduğunu söyleyen Yıldız, Avrupa’da ailelerin partileri aileden bir üye gibi gördüklerin bağış yapıp beslediklerini ve gençlerin de bu sebeple siyasete dahil olmasının kolay olduğunu vurguladı. Türkiye’de ise siyasetçilerden beklentinin kişisel olduğunu siyasetçilerin “İŞKUR” gibi çalıştığını da sözlerine ekledi. Yıldız, Türkiye’de siyasetçi olabilmek için zengin olmasının şart olduğunu söyledi ve gençlerin beyaz yakalının siyasete girmesinin bu sebeple çok zor olduğunu ifade etti.

Yıldız, tecrübenin siyasette çok önemli olduğunu ancak geçmişteki gibi tecrübenin yaşla birlikte gelmediği Dünya’yı okumanın bu kapsamda artık tecrübenin yerine geçtiğini söyledi. İyi Parti’nin yaş ortalamasının yüksek olduğunu kabul ettiğini söyleyen Yıldız, gelecekte bunun değişeceğinden emin olduğunu, bunun olmaması halinde de parti içinde tepki göstereceğini de sözlerine ekledi. Yıldız, Geçmişte Türkiye’de siyasette 4 köşe bulunduğunu ancak bunun insanların kendini ifade etmesinde sorun yaratması sebebiyle problemler ortaya çıkardığını söyledi ve şimdiki insanların (gençlerin) kendilerini onlarca hashtag ile dahi ifade edemediğini artık geçmişten gelen ideolojilerin gençlerde çok fazla yer etmediğini vurguladı.

Yıldız, muhafazakarlığın normal olduğunu bunun siyasette yansımasının da olabileceğini söyledi ancak dinin siyasete alet edilmesi din istismarlığı yapılmasının doğru olmadığını zaten gençlerde de karşılığı olmadığını da sözlerine ekledi. Kadınların doğrudan “biz” olduğunu bunun ayrıştırıcı bir şekilde bile söylenmesinin hatalı olduğunu söyleyen Yıldız kadınlarda erkeklerde olan tüm yetilerin olduğunu üstelik çoğu erkekte sahip olmayan sosyal becerilere neredeyse tüm kadınların sahip olduğunu sözlerine ekledi. Yıldız, Türkiye’de siyasette gelecekte var olması durumunda kadınların en önemli yerlerde olması için çaba sarf edeceğini, hayatın her alanında doğrudan yer alması gerektiği için çalışacağını söyledi ve bunun gelecekte kadınların hayal kurabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Kadınların ekonomide neredeyse hiç olmadığını söyleyen Yıldız bunun sağlanması durumunda %20 oranında büyümenin yaşanacağını kısa vadede en iyi yolun kadın istihdamı olduğunu sözlerine ekledi. Yıldız, İBB’de kadın şoför de alındığını ancak istihdamda özel sektörün önemli yer tuttuğunu bunun da eğitimden geçtiğini vurguladı. İstanbul’un dünyadaki ilk üç şehir markasından biri olma kapasitesinin olduğunu söyleyen Yıldız, bunun için çok çalışılması gerektiğini ancak bunun geçmiş yönetimlerce her zaman ihmal edildiğini söyledi.

Yıldız, gençlerin duyarlığına bakıldığında din, geçmişe özlem ve çevrenin ilk üç sırada yer aldığını söyledi ve geçmişte yapılan hataların gençler tarafından fark edildiğini ve artık çevreyi önemsenmemesinin mümkün olmayacağını sözlerine ekledi. Yenilenebilir enerjide öncü ülke olunması durumunda sanayi devrimindeki ülkeler gibi 20 yüzyıl ABD’si gibi dünyada öncü ülkelerden olabileceğini söyleyen Yıldız Türkiye’nin yenilenebilir enerji ile birlikte çevreye duyarlı projeler üretmesinin olmazsa olmaz olduğunu belirtti.