İyi Parti'li Subaşı, kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin kanun teklifi verdi

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifini meclis gündemine sundu.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceğine dair kanun teklifi veren Milletvekili Hasan Subaşı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda ile diğer kanunlarda açıklanan mali şartları taşıyan memurlara verilecek sosyal denge tazminatı kısıtlayan bu düzenlemeye ilişkin olarak tavan tutar çok düşük belirlenmiştir” dedi.

Milletvekili Hasan Subaşı vermiş olduğu kanun teklifine göre, “Sayıştay raporlarına da yansıdığı üzere, AK Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, HDP’li pek çok Belediye sosyo-ekonomik durum, yaşam şartları ve memurun belediye aldığı sorumluluğu dikkate alarak tavan tutarın üstünde sosyal denge sözleşmesi imzalayıp buna göre ödeme yapmıştır.

Sayıştay denetimlerinde tavan tutarı aşan ödemeler kamu zararı olarak değerlendirilmiş ve yüzlerce belediye ve on binlerce memur hakkında tazmin hükmü çıkarılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerine, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına ve Anayasa’ya aykırı olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 15’in değiştirilmesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirlenen tavan oranının yeniden düzenlenmesi ve teklifin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geriye doğru Sayıştay ilamlarıyla çıkarılan kamu zararının bir defaya mahsus olarak af edilerek sosyal barışın sağlanması hedeflenmiştir.” İfadelerini kullandı.