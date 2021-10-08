İyi Parti’li Dervişoğlu'dan Erdoğan'a: Milletten özür dilemeye davet ediyorum

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözlerini eleştirdi. Dervişoğlu, "Demokrasiye hukuka ve en önemlisi de milli iradeye yapılacak büyük bir saygısızlıktır. Milli irade lafını dilinden düşürmeyen Sayın Erdoğan’ı milli vicdanda karşılık bulmayan sözlerinden dolayı bizzat milletten özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Dervişoğlu, Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki 28 Şubat sözleri için de "Meral Akşener, 28 Şubatçı değil 28 Şubatçıların kabusudur. Meral Akşener, bugün caka satanlar o gün masa altına saklanırken 28 Şubat’ın muktedirlerine kafa tutan ender bir siyasi şahsiyettir" diye konuştu.

Dervişoğlu, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

Erdoğan'a özür çağrısı

"Sayın Cumhurbaşkanının son zamanlardaki üslubu devlet geleneklerimizde rastlanmamış ve kabul edilebilir bir üslup değildir. Cumhurbaşkanı vatandaşı tehdit etmez. Aksine vatandaş üzerinde bir tehdit varsa onun üzerine gider ve o tehdidi ortadan kaldırır. Yüce Türk Milletinin oylarıyla Meclis'e girmiş partileri tehdit etmek demokratik bir ülkede yaşanacak bir olay değildir. Muhalefete parmak sallayıp 'Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz' demek demokrasiye hukuka ve en önemlisi de milli iradeye yapılacak büyük bir saygısızlıktır. 'Korkudan cumhurbaşkanı adaylarını bile açıklayamıyorlar' ifadesi de inşa ettikleri korku imparatorluğunun bilinç altında oluşturduğu hezeyanın dile dökülmüş halidir... Milli irade lafını dilinden düşürmeyen Sayın Erdoğan’ı milli vicdanda karşılık bulmayan sözlerinden dolayı bizzat milletten özür dilemeye davet ediyorum."

"Oldukça telaşlı ve ne dediğinin farkında olmayan bir ruh hali içerisinde"

Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’de siyasi tablonun ve iktidarın değişeceği gerçeğini görmüş olacak ki bir süredir oldukça telaşlı ve ne yaptığının ne dediğinin farkında olmayan bir ruh hali içerisindedir. ‘Bunlar iktidara gelirse bize yağmurlu havada su vermezler' ifadesi de esas itibariyle o telaşın cümlelere yansımış halidir. Buradan kendisine müsterih olmasını tavsiye ederim. Çünkü bizim iktidarımızda hiçbir vatandaşımız ayrıma tabi tutulmayacaktır. Bizim Beşli Çete’lerimiz organize çetelerimiz ve yandaşlarımız da olmayacaktır. Biz 84 milyon vatandaşın Türkiye’nin zenginliğini hakça paylaşacağı bir Türkiye’yi yeniden kuracağız. Yine müsterih olsunlar, biz o zenginliği milletimizin her ferdiyle hakça ve eşitçe paylaşacağız. Ülkemizin hiçbir kazanımından geri adım atmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.

"Meral Akşener, 28 Şubatçı değil 28 Şubatçıların kabusudur"

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’ye vereceği hiçbir şey kalmadığında 28 Şubat göndermeleriyle mütedeyyin insanlarımızın endişe ve korkularını yeniden tazelemek istemeye kalkışmaktadır. Ancak bunu çok yanlış bir isim üzerinden yapmaktadır. Partisinin grup toplantısında A Haber videosu izletmeyi siyaset zannetmektedir. Bilmediği bir şey var ki o da şudur Meral Akşener, 28 Şubatçı değil 28 Şubatçıların kabusudur. Meral Akşener, bugün caka satanlar o gün masa altına saklanırken 28 Şubat’ın muktedirlerine kafa tutan ender bir siyasi şahsiyettir…28 Şubat sonrası genel başkanımız hakkında hazırlanmış fezlekeler mevcuttur. Bu fezlekelerin içeriğini izlemelerini istirham ediyorum. Siz inkâr etseniz ve unutturmaya çalışsanız da Türk Milleti 28 Şubat’ın tanığıdır. Türk Milleti biliyor ki Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, o dönemin kahramanıdır. Sizler de o dönemin faillerinin mesai arkadaşısınız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına bir kere daha seslenmek isterim. Yeni bir hikaye yazamadığınız artık bir gerçektir. Yeni bir hikaye yazamayınca eski hikayeler uydurmak milletimizin dertlerine derman olmuyor."

"Geldikleri gibi giderler’ diyoruz ama maalesef anlamıyorlar"

"Milletimiz artık hayal ve yalan satan bu iktidarla ilgili kararı vermiş gibi görünüyor…Rahatsız olmaya hiç gerek yoktur. Bu aziz milletimizin demokratik bir tercihidir. Milletin tercihi bazen getirir, getirdiği gibi de götürür. Biz hükümete gerekli uyarıları yapıyoruz ve ‘geldikleri gibi giderler’ diyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Ne diyelim, nush (nasihat) ile uslanmayanı etmeli tekrir, tekrirden anlamayanın hakkı seçimdir. Bizden söylemesi."

"Cumhur İttifakı tarihte böyle giderse, zam ittifakı olarak anılacak"

"Hazine eylül ayında yaklaşık 33 milyar, 2021 yılında toplam 75 milyar lira nakit açığı vermiştir. 2021 yılının ilk 9 ayında bu miktar 124 milyar liradır. Hayat pahalılığı artmış alım gücü düşmüş yoksulluk bütün memleketi kuşatmış durumdadır. Bu hükümetin uyguladığı israf politikası millete zam olarak dönmüştür. Cumhur İttifakı tarihte böyle giderse, zam ittifakı olarak anılacaktır.” (ANKA)