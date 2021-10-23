İyi Partili Çıray'dan Osman Kavala açıklaması: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok; bir gün biri 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya yönelik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soros artığı" söylemine atıfta bulunarak, "Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?" dedi.

Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Osman Kavala'yı 'Soros artığı' diye niteledirmişti. Erdoğan, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri için şunları söylemişti:



"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çıray, Osman Kavala ile dünya görüşünün uymadığını belirtirken, şu mesajı paylaştı:

"Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?"

"Kavala ile dünya görüşüm uymuyor.. Mehmet Barlas'la.. Sorosçu denilen derneğin başkanlığını yapan kayınbiraderiyle de öyle. Ama Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız.. Bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?"

Çıray, Twitter paylaşımına ayrıca Erdoğan ile George Soros'un beraber çekildikleri bir fotoğrafı da ekledi.