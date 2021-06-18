İyi Parti’li Buğra Kavuncu: İstanbul’daki oy oranımız yüzde 11,4

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’da yaptırdığı anketin sonuçlarını açıklayan Buğra Kavuncu, “İstanbul’daki oy oranımız yüzde 11,4 olarak görülüyor. 24 Haziran seçimlerinden önce bu oran yüzde 8 civarlarındaydı. Genel oy artışına paralel olarak İstanbul’da da ciddi bir oy artışı söz konusu” dedi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. İstanbul Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya milletvekillerinin tamamı, İyi Parti’nin Genel Başkan Yardımcıları ve Genel İdare Kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bir sunum yaptı.

İti Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’da yaptırdığı anketin sonuçlarını açıklayan Kavuncu, “Yaptırdığımız ankete göre İstanbul’daki oy oranımız yüzde 11,4 olarak gözüküyor. 24 Haziran seçimlerinden önce bu oran yüzde 8 civarlarındaydı. Genel oy artışına paralel olarak İstanbul’da da ciddi bir oy artışı söz konusu. Hiçbirine oy vermem diyen yüzde 11.3’lük bir kitle var. ‘Başka bir partiye oy vermeniz gerekirse, bu parti hangisi olurdu?’ sorusunun cevabında yüzde 14’lük bir kitle İyi Parti diyor. İstanbul’da yaşayan ve akrabalarının çoğunluğu Trabzon’da olan seçmenin yaklaşık yüzde 18’inin tercihi İyi Parti. Bu çok ilginç bir veri oldu. ‘Başka bir partiye oy vermeniz gerekseydi hani partiye oy verirdiniz?’ sorusunun cevapları da bizi ilgilendiriyor. AK Partili seçmenin yüzde 37,2’si başka bir partiye oy verecek olsa MHP’yi tercih ediyor. CHP’li seçmenin yüzde 36’sı başka bir partiye oy verecek olsa İyi Parti’yi tercih ediyor. Bütün kitlelere dokunabilecek bir politika bizi İstanbul’da istediğimiz noktaya taşıyacaktır. Merkeze yönelme ve makul hareket etme politikalarımızdan asla taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Üye sayımızda ciddi artış söz konusu”

İstanbul’daki üye sayısı ve istatistiklerle ilgili bilgi veren Kavuncu, “Üye sayımızda ciddi bir artış söz konusu. İstanbul’da, Ağustos 2020’deki üye sayımız 49 bindi. Bugün itibariyle 68 bin 625 üyeye ulaşmış durumdayız. Tam kapanmanın olduğu mayıs ayında bile İstanbul’da 4 bin üye yaptık. Bundaki en büyük etkenlerden biri dijital sistem üzerinden üye yapılabilmesi. Sahada olduğumuz zaman aylık ortalamamız 6-7 binlere de çıkıyor. İstanbul’daki üyelerimizin yüzde 70’i 50 yaşın altında. Ana kitlemiz ise 35 ile 50 yaş arasında. Eğitim oranlarına bakıldığında, yüzde 72’si ilköğretim ve lise mezunu. Üniversite mezunu ise yüzde 16. Yalnızca üye olanlara değil, istifa edenlere de nedenlerini soruyoruz. Her ay, istifa eden belirli sayıda eski üyemizi arayarak gerekçelerini soruyoruz. Üyelerimizin yüzde 59’u erkek, yüzde 41’i kadın. Tabii bu çok yetersiz. En azından yüzde 50-50 olması gerekiyor” dedi.

Sunumun ardından milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve Genel İdare Kurulu üyelerinin tamamı, İstanbul’daki 39 ilçede esnaf ve STK ziyaretlerine başlamak üzere toplantıdan ayrıldı.