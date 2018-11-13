İyi Parti kurucusunun ağabeyi AKP'den aday adayı oldu: Bana gönülden destek olacağına inanıyorum

İzmir'de AKP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu İyi Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı.

Partiye giderek aday adaylık başvurusu yaptığını, kimseye ricada bulunmayacağını söyleyen Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.

İzmir'de Tarım ve Kredi Kooperatifleri Teşkilatı ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde uzun yıllar görevde bulunan Çıray, farklı siyasi partilerde de siyaset yaptı. Kardeşi Aytun Çıray'ın, AKP'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını belirten Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" diye konuştu.

"İzmir emekli şehri değil"

Bir oğlu ve bir kızı olan Haldun Çıray, birtakım projeler de hazırladığını belirtti. Doğru düzgün çalışacak, örnek biri olmak istediğini aktaran Çıray, sağlık turizminin İzmir açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Çıray, İzmir için 'emekli şehri' algısının olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"İzmir emekli şehri değil. Bunu söyleyerek, atıp tutarak işin içerisinden sıyrılmak kolay. Oysa önemli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ben güzel iş yapanı severim. Belediyeciliğin siyasi tarafı da olmalı. Herkesten iyi yapabileceğimi, yapmam gerektiğini düşünüyorum."