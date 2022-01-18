İyi Parti kurucusu Vedat Yenerer istifa etti

Parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldığını belirten Vedat Yenerer, "Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır" dedi.

İyi Parti kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa etti. Yenerer, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yenerer, "Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin.." sözlerini kaydetti.

Yenerer açıklamasında partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. “Kirli” siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.

Son olarak, İyi Parti’de umutla kalmış, sahada çalışan çok değerli vatanseverlere ve Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyada beni takip eden İyi Parti'li arkadaşlarımın sayfamdan ayrılmalarına hoşgörüyle bakacağım.

Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..

Vatanım ve milletim için çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğime hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben, Mavi Gözlü Bozkurdumuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin ölene kadar askeriyim…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"