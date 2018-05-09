İyi Parti Kurucu Üyesi Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli iki kişi plakası kapatılmış bir motorsiklet ile Aslan'ın oturduğu evin önüne gelip 4-5 el kurşun atarak uzaklaştı. Mehmet Aslan'ın o sırada evde olmadığı ve evin boş olduğu öğrenildi.

Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi.

Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.

Odatv'nin haberine göre, pazartesi günü İstanbul Bağcılar'da seçim çalışması yapan İyi Parti üyelerine yapılan bıçaklı saldırı düzenlenmişti.

Mehmet Aslan kimdir?

‘Gazinocular Kralı’ olarak bilinen Fahrettin Aslan’ın oğlu olan Mehmet Aslan 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçiren Aslan 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderildi.

Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Bu dönüşte babası için duyduğu kaygının da payı olduğunu belirtmiştir. Nitekim dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır. Babasını kaybettikten sonra kardeşler arası miras tartışmalarıyla basında da yer buldu. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıktı. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, “Doktorlar” adlı dizide “Burak Kuzey” adlı karakteri canlandırmıştır.

Ardından ATV'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı “Maçolar” adlı dizilerde yer aldı. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı “Ayakta Kal” adlı bir de sinema filminde rol aldı. Oyunculuğu dışında babasından kalan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırımları bulunan şirketi yönetiyor.

2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde MHP’nin İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı.

Gözaltına alınmıştı

Mehmet Aslan, ocak ayında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İyi Parti’nin kurulma sürecinde MHP’den ayrılan Aslan, İyi Parti’nin 200 kişilik kurucular listesinde yer alıyor.

Mehmet Aslan siyasete giriş sebebini ve ne zaman bırakacağını şu sözlerle özetliyor:

"Türk pasaportuyla bir ülkeye girerken ‘Hoş geldiniz’ dendiği, saygı duyulduğu günü gördüğüm zaman ‘Başarılı olmuşum, tamam’ diyeceğim. Bende para var, pul var, tip var ama Türk olduğum için çok ezildim.