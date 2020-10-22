İyi Parti kulislerinde Ümit Özdağ senaryoları: İhraç yolu açıldı, Meclis grubu soruşturma açacak

Sözcü yazarı, Gazeteci İsmail Saymaz, İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'ya FETÖ imasında bulunan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın partiden ihraç yolunun açıldığını yazdı. 81 il başkanının Özdağ'ın ihracı istemiyle dilekçe imzaladığını hatırlatan Saymaz, dilekçede Özdağ'ın “karanlık güçlere çanak tuttuğu" yazıldığını aktardı.

İyi Parti kulislerindeki Ümit Özdağ senaroyalarını aktaran Saymaz, ilk senaro olarak Libya'daki şehit MİT'çilerin kimliklerini açıklamasına ilişkin TBMM'ye iletilen fezlekenin Özdağ'ı korkuttuğunun konuşulduğunu yazdı. Saymaz partinin ağır toplarından birinin, "Özdağ'ın, MİT fezlekesinden beri sıkıntısı var. Ürkektir. Hapse girse yaşayamaz. Bu dosya ile sıkıştırıldı" dediğini aktardı.

Diğer senaryolardan birinin de Özdağ'ın genel başkanlık istediği ancak Genel Başkan Meral Akşener'in Kavuncu'yu liderliğe hazırlamasının olduğu aktaran Saymaz, bir senaryonun da Özdağ'ın grup başkanvekili yapamayınca böyle bir hamlede bulunduğu yönünde olduğunu iletti.

Saymaz, görüştüğü Kavuncu'nun konuya ilişkin, "Millet İttifakı'nı dağıttığınız zaman ekonomiyi tutmazsınız. İYİ Parti ittifakın ana kolonudur. Bu operasyona birileri ya farkında olmadan ya da bilerek maşa oluyor" sözlerini de iletti.

Öte yandan Saymaz'ın aktardığına göre Kavuncu, "Özdağ istifa etmeli mi?" sorusuna da, "Gerek kalmayacak. Özdağ gibi, iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı" diye yanıt verdi.

Saymaz Özdağ'ın ihracına ilişkin dilekçelerin sunulduğu İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın da, "Dilekçe yağıyor. Burada hakaret, iftira ve hedef gösterme var. İşleme alıp sevk edeceğiz" dediğini söyledi.

Özdağ ise Saymaz'a şu açıklamada bulundu:

“Fezlekeden korkmuyorum. MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. TBMM'deki açıklamalar için soruşturma yürütülemez. Kavuncu'ya ilk kez itiraz etmiyorum. Partinin kurucusu olmasını engelledim. Genel İdare Kurulu üyeliğine karşı çıktım. En son İstanbul adaylığına itiraz ettim. Ayrıca bana genel başkan yardımcılığı teklif edildi. Kabul etmedim.”

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