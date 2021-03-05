İyi Parti kulisleri: Ümit Özdağ’ın istifa zamanlaması manidar, tam da bu zamanda partiye kılıç çekmesi aşikâr bir biçimde Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirir

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın istifası, partide, “Zamanlama manidar” sözleriyle değerlendiriliyor. İyi Parti kanadı, “Özdağ’ın İYİ Parti ve Genel Başkan’a yönelik sözlerinin başta İYİ Parti olmak üzere Millet İttifakı’nı bölmeye yönelik bir hamle olarak” değerlendirirken, “Özdağ’ın parti kurması halinde tabandan kopmaların olmayacağı” ifade ediliyor.

Selda Güneysu'nun haberine göre, kulislerde, “Millet İttifakı’nı, “HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri üzerinden test etmeye kalkıyorlar.” Akşener’in, 'Fezlekeleri inceleyeceğiz' sözleri de ‘bir destek değil, Cumhur İttifakı’nın gerçek niyetini anlamak içindir.’ O yüzden Özdağ’ın siyasette tam da bu konular gündemdeyken partiye kılıç çekmesi, aşikâr bir biçimde Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirir” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ise “parti kurma çalışmalarının sürdüğünü, öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içinde bulunduklarını” ifade ederek “Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil” demişti. Koncuk, kurucular kurulunda kamuoyunun bildiği insanların olacağını söylemişti.

TIKLAYIN - Ümit Özdağ ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan İsmail Koncuk: Bizle beraber hareket edecek vekiller olduğunu düşünüyoruz