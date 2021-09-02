İyi Parti kulisleri: “Söylenenlerin ‘Akşener, İmamoğlu’nun adaylığını istiyor’ gibi yansıtılması, tamamen kara propaganda"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesi” İyi Parti kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, yapılan benzetmenin İmamoğlu’nun yaşından ötürü doğaçlama bir benzetme olduğunu söyleyen İyi Partililer, “Söylenenlerin ‘Akşener, İmamoğlu’nun adaylığını istiyor’ gibi yansıtılması, tamamen kara propagandadır” değerlendirmesini yaptı.

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