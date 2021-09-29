İyi Parti kulisleri: HDP, iktidara çağrıda bulunuyor, “Olması gerekenleri sıraladık, uzlaşırsanız, biz de sahada uzlaşırız” diyor

Kulislerden edinilen bilgiye göre, HDP’nin önceki gün açıkladığı “demokratik tutum belgesi”, İyi Parti kanadında “iktidara mesaj” olarak değerlendirildi. İyi Parti’nin, HDP ile asla yan yana gelmeyeceğinin altı çizilirken, “HDP, iktidara çağrıda bulunuyor çünkü ‘Olması gerekenleri sıraladık. Uzlaşırsanız, biz de sahada uzlaşırız’ demek istendiği ifade edildi. AKP’nin bölgeye yönelik kaygılarının olduğu ve HDP’nin de bu kaygıları çok iyi bildiği; iktidarın yumuşak karnına dokunmak istedikleri” yorumları yapıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, belgeyi “iktidara mesaj” olarak nitelendiren İYİ Parti’de, bu mesajın “iktidarın son dönemde yeni Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik öngören yasa teklifi üzerinde atmak istediği adımlar” nedeniyle verildiği değerlendiriliyor. AKP ve MHP’nin, seçim barajının yüzde 7 olması noktasında uzlaştığı ve AKP’nin yeni anayasa çalışmalarında ilk dört madde için “dil revizyonu seçeceğini sunduğu” ifade edilirken, şu değerlendirmeler yapılıyor:

“HDP’nin belgede sunduğu şartlar, Millet İttifakı bileşenlerine yönelik değil. İktidara Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki HDP seçmeni için ‘aba altından sopa gösteriyorlar.’ Çünkü HDP yönetimi de İYİ Parti’nin kendileriyle hiçbir koşulda yan yana gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Millet İttifakı’nın ‘HDP ile yan yana geleceğine’ yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı, iktidarın sürekli ‘gizli ortak’ söylemleri, Millet İttifakı’nın işine yaramaz. Aksine bu hamleler Cumhur İttifakı’nın Doğu ve Güneydoğu’da kaybettiği oylara yönelik. HDP, iktidara çağrıda bulunuyor çünkü ‘Olması gerekenleri sıraladık. Uzlaşırsanız, biz de sahada uzlaşırız’ demek istiyor. ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkeler tartışılmalı’ deniyor. ‘İlkelerin ne olacağını da biz belirleyelim’ diyorlar. AKP’nin bölgeye yönelik kaygıları var ve HDP bu kaygıları çok iyi biliyor. ‘İlkeler’ denilerek, iktidarın yumuşak karnına dokunmak istiyorlar.”

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